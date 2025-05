Rotary Club San Marino: due termocamere donate alla Polizia Civile per la sicurezza

Rotary Club San Marino: due termocamere donate alla Polizia Civile per la sicurezza.

Un gesto concreto a favore della sicurezza: il Rotary Club San Marino dona due termocamere professionali alla Polizia Civile, utili nelle operazioni di soccorso e antincendio. La consegna ufficiale oggi pomeriggio, sabato 24 maggio, durante una visita straordinaria dei rotariani alla sede del Corpo. La Presidente del Rotary Club San Marino per l’annata 2024-2025, Stefania Leardini, consegna ufficialmente le termocamere, a conclusione di un progetto di service ideato nella precedente annata sotto la guida del Past President Giovanni Giardi, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni e associazioni nel servizio alla comunità. I dispositivi - un termocannocchiale per la visione notturna e una termocamera antincendio - potenziano l’operatività della Protezione Civile sammarinese. La Polizia Civile, in un suo comunicato, esprime profonda gratitudine, riconoscendo nella donazione un segno tangibile di fiducia e sostegno. Il Rotary Club San Marino conferma così il proprio impegno verso il bene comune, promuovendo valori di solidarietà, responsabilità e servizio attivo.

C.s.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: