STUDENTI E UNIVERSITÀ Rotary Club San Marino e Banca Sammarinese di Investimento, insieme per una iniziativa di sostegno agli studenti sammarinesi meritevoli

Sono lieti di comunicare la seconda edizione dell’iniziativa del Rotary Club San Marino denominata “PRESTITO MARINO BELLUZZI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI”, tesa a dare supporto economico agli studenti meritevoli che intraprendono un percorso universitario. L’iniziativa è resa possibile grazie al lascito del rotariano Marino Belluzzi ed alla collaborazione con Banca Sammarinese di Investimento e si concretizza nella concessione di prestiti d’onore finalizzati al pagamento delle rate universitarie e al sostegno nel percorso di studi. Banca Sammarinese di Investimento, in aderenza al proprio spirito di banca del territorio al servizio delle famiglie e delle imprese della Repubblica, ha aderito con grande piacere all’iniziativa mettendo a disposizione ulteriori risorse da unire al lascito Belluzzi e fornendo supporto tecnico e professionale per la sua concreta erogazione. Marino Belluzzi, socio benemerito del Rotary che ci ha lasciato nel 2002, ha voluto coronare una vita di successi professionali e famigliari con un importante lascito in favore del Rotary Club da destinare alla realizzazione di progetti in favore dei giovani, nella convinzione che i più meritevoli, indipendentemente dalle possibilità economiche, debbano essere adeguatamente sostenuti nel perseguire le proprie aspirazioni accademiche e professionali. Dopo le tante iniziative già intraprese, il fondo viene ora destinato ai giovani residenti a San Marino che avviano la propria carriera universitaria e che necessitano di un concreto supporto economico. in aderenza allo spirito rotariano di sostegno alla comunità, ben riassunto nella frase di Paul Harris, fondatore del Rotary Club: “il Rotary non deve fare beneficenza, ma deve rimuovere le cause che rendono necessaria la beneficenza”. E già nel 2023 uno studente ha iniziato il suo percorso universitario beneficiando dell’iniziativa. In definitiva il Prestito Marino Belluzzi, erogato sulla fiducia:  viene destinato a studenti meritevoli con basso reddito familiare residenti nella Repubblica di San Marino e che intendano iscriversi all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino oppure in Atenei statali italiani;  è di almeno di 2.000 € all’anno;  è utilizzabile principalmente per il pagamento delle tasse universitarie, per la durata del corso di laurea triennale e al massimo di un anno fuori corso; in base alle disponibilità del fondo, potrà essere esteso alla successiva laurea magistrale;  deve essere rimborsato dal beneficiario entro tre anni dal termine del percorso di studi universitari. Per proseguire l’erogazione negli anni accademici successivi lo studente dovrà produrre il certificato attestante il superamento di almeno l’80% degli esami previsti dall’anno accademico precedente, con deroghe in presenza di comprovate giustificazioni dovute a cause di forza maggiore. Lo studente interessato al finanziamento per l’anno accademico 2024-25 può consegnare la domanda, allegando la prescritta documentazione (copia documento identità, certificato di residenza, certificato esame di maturità, stato di famiglia, reddito ISEE, identificazione ateneo prescelto e curriculum vitae), alla Direzione Generale della Banca Sammarinese di Investimento, entro mercoledì 31 luglio 2024.

cs Rotary Club San Marino

