Rotary Club San Marino: "Lunedì il premio ai migliori studenti dei licei e la presentazione del prestito Marino Belluzzi"

Il Premio Rotary agli Studenti, riservato ai giovani maturati nei Licei Sammarinesi con il massimo dei voti, verrà consegnato lunedì prossimo 4 settembre nel corso di una riunione conviviale del Club che si terrà al ristorante Cesare in Città. Riconoscere e premiare i migliori risultati scolastici dei ragazzi della Scuola Superiore è da molto tempo una iniziativa del Rotary Club San Marino, che ha ideato sin dagli anni ’70 il Premio destinato agli studenti del nostro Liceo residenti a San Marino che concludono col massimo dei voti questo importante ciclo scolastico. Il Premio Rotary è ancor’oggi una delle più rilevanti iniziative del Club, che intende così sottolineare, nel segno della tradizione, l’ideale impegno rotariano del “servire” che attribuisce grande valore a cultura e crescita personali. Per l’occasione verrà presentata l’iniziativa del “Prestito Marino Belluzzi”, un progetto condiviso tra Rotary Club San Marino e Banca Sammarinese di Investimento, che si concretizza nella concessione di prestiti d’onore a studenti universitari residenti in Repubblica e con limitate possibilità economiche, prestiti finalizzati al pagamento delle rate universitarie e al sostegno nel percorso degli studi. La costituzione del necessario fondo è stata resa possibile grazie al lascito, gestito dal Rotary Club, del rotariano Marino Belluzzi ed alla collaborazione con Banca Sammarinese di Investimento, che, in aderenza al proprio spirito di banca del territorio, ha aderito con grande piacere all’iniziativa, mettendo a disposizione un fondo equivalente e fornendo supporto tecnico e professionale per la sua concreta erogazione. Lunedì a inizio di serata verrà quindi sottoscritto dal Rotary e da BSI il regolamento per l’assegnazione del prestito sulla fiducia agli studenti meritevoli. Relatore della riunione sarà l’avv. Italo Giorgio Minguzzi, studente del nostro Liceo Classico, fondatore dello Studio Legale Minguzzi, già docente di Diritto Commerciale all’Università di Bologna, grande figura rotariana e Governatore del Distretto Rotary 2070 nell’annata 2005-2006. Interverranno alla serata l’avv. Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l'Istruzione, la Cultura, l'Università, la Ricerca Scientifica e le Politiche Giovanili ed il prof. Giacomo Esposito Preside della Scuola Superiore. Avendo ottenuto 100 come voto di maturità per l’anno scolastico 2022-2023, riceveranno il Premio Rotary gli Studenti: Maria Beatrice Bacciocchi, Andrea Morri e Federica Vaglio, ai quali è stata assegnata anche la lode, e Alessandro Beccari, Giulia Broccoli, Alice Ottaviani, Greta Paolucci, Alessandro Pasolini e Nicola Venturini.

C.s. Rotary Club San Marino