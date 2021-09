Rotary Club San Marino: Premio Rotary Scuola 2021

Rotary Club San Marino: Premio Rotary Scuola 2021.

Il Premio Rotary Scuola, riservato ai giovani maturati nei Licei Sammarinesi con il massimo dei voti, è stato consegnato dal Presidente del Club Massimo Rastelli, nel corso di una riunione conviviale tenuta alla Fratta. Una serata in cui sono stati protagonisti i ragazzi e le loro famiglie con la presenza del Segretario all’ Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi , del dirigente della Scuola Secondaria Giacomo Esposito, del Presidente Rotaract Giacomo Simoncini che lascerà questo incarico per essere stato chiamato alla massima Magistratura della Repubblica

Riconoscere e premiare i migliori risultati scolastici dei ragazzi sammarinesi è stata da tempo una iniziativa del Rotary Club San Marino, che ha ideato sin dagli anni ’70 il Premio Francesco Balsimelli. Il Premio Rotary Scuola, l’attuale denominazione, rimane una delle più significative iniziative del Club, che intende così sottolineare l’ideale impegno rotariano del “servire”, che riconosce grande valore alla formazione scolastica, alla cultura e la crescita personali di questi ragazzi che avranno in dote il futuro della nostra Repubblica. Il Presidente Rastelli ha rimarcato l’impegno alla collaborazione del Rotary con la Scuola con iniziative per orientamento scolastico, per inserimento nel mondo del lavoro e imprenditoriale. Le opportunità che il mondo Rotariano offre ai giovani sono molteplici, vanno dallo Scambio Giovani fra club di tutto il mondo, alla formazione leadership attraverso il RYLA, alle iniziative di sostegno alla creazione di start up. Ai giovani presenti ha espresso l’augurio di continuare ad essere curiosi, di investire sempre più nella conoscenza per essere sempre più liberi e sviluppare una capacità critica per esercitare un reale ruolo da leader.

Gli interventi del Segretario Belluzzi e del Preside Esposito hanno rimarcato l’impegno e il coraggio dei ragazzi che hanno concluso con successo un percorso scolastico reso oltremodo complicato dalla pandemia. Complimenti per i Ragazzi premiati e per le famiglie che li hanno supportati e incoraggiamento alle scelte scolastiche future per una formazione scolastica completa che li prepari al servizio della collettività. Giacomo Simoncini ha raccontato le esperienze di dirigenza Rotaractiana e le occasioni di formazione rotariana. Ha ricevuto dai presenti i complimenti e l’augurio per l’alto incarico che si appresta a ricoprire, Capitano Reggente della nostra Repubblica.



Liceo Classico: Giovannini Chiara (100 e lode)

Liceo Economico: Giardi Alice (100), Mussoni Sara (100 e lode)

Liceo Linguistico: Dall'Olmo Eleonora (100 e lode),Pasquinelli Lorenzo (100)

Petreti Giulia (100 e lode), Tamburini Nicol (100 e lode), Volpinari Nicole (100 e lode),

Liceo Scientifico: Canti Linda (100 e lode), Mazza Ginevra (100 e lode), Ciacci Francesca (100), De Vito Federico (100), De Vito Giacomo (100), Guidi Filippo (100), Zafferani Diego (100 e lode), Zanotti Nicola (100 e lode).



