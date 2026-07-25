Rotary Distretto 2072, Eugenio Boni nuovo governatore per l’annata 2026/2027

Rotary Distretto 2072, Eugenio Boni nuovo governatore per l’annata 2026/2027.

Dal mese di luglio ha preso il via la nuova annata 2026/2027 del Distretto Rotary 2072, uno dei 14 distretti italiani. Questa rilevante realtà del Rotary International unisce oltre 3.677 soci (fra Rotary 3.235 e Rotaract -ossia i giovani- 442) distribuiti capillarmente in 97 club (fra Rotary 67 e Rotaract 30). La sua giurisdizione geografica si estende su quasi tutta l’Emilia-Romagna (escluso il territorio di Piacenza) e include lo Stato della Repubblica di San Marino Per l'attuale annata rotariana 2026/2027, la guida del Distretto è affidata al Governatore Eugenio Boni, storico esponente del Rotary Club Modena, secondo il motto internazionale che quest’anno impegna i soci a stimolare una forte responsabilità civile e a promuovere l'invito a "creare un impatto duraturo" all'interno delle comunità sia locali che globali. “Quest’anno saranno tre gli orientamenti che il Distretto darà ai Club - dice il governatore Boni – la cultura, partendo dalle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, i Club potranno sviluppare progetti di servizio in favore delle comunità francescane del nostro territorio; nell’ambito della tutela dell’ambiente, i club saranno chiamati a optare per scelte più “responsabili” durante i propri eventi, introducendo così un cambiamento culturale destinato a rimanere nel tempo; nell’ambito dell’alfabetizzazione i Club saranno coinvolti in un’iniziativa per sostenere programmi di scolarizzazione nei paesi del Terzo Mondo. Inoltre attiveremo diversi progetti locali per rendere autonome molte donne che arrivano nelle nostre comunità senza conoscere la lingua italiana: la carenza linguistica significa per loro non riuscire a comunicare col medico, con la scuola dei figli e, di conseguenza, non potere accedere ai servizi. Il progetto vuole quindi promuovere uno strumento di alfabetizzazione di base”. Tanti altri progetti sul territorio si concentrano sulle grandi aree di intervento del Rotary, tra cui la promozione della pace, la lotta alle malattie, l'istruzione, lo sviluppo economico comunitario e la tutela ambientale. In questo primo periodo, come è tradizione, il governatore Eugenio Boni sta visitando tutti i Club del Distretto, dedicando un’intera giornata a confrontarsi con i soci sui progetti e sulle iniziative del territorio.

BREVE CURRICULUM VITAE GOVERNATORE EUGENIO BONI

L'ingegner Eugenio Boni è il Governatore del Distretto Rotary 2072 per l'annata rotariana 2026-2027. Nato a Modena il 10 dicembre 1961, coniuga una solida carriera nel campo dell'ingegneria civile con oltre quarant'anni di militanza e servizio nel mondo rotariano. Nel 1989 inizia la libera professione all'interno dello Studio di Ingegneria Boni fondato dal padre Giorgio nel 1953. Si occupa di edilizia pubblica e privata, con una forte specializzazione in progettazione architettonica, urbanistica e strutturale. Ha partecipato attivamente alle verifiche di agibilità degli edifici dopo il sisma del 2012 in Emilia. Entra nel mondo rotariano come socio del Rotaract Club Modena nel 1982. Una curiosità significativa lega la sua figura alla tradizione familiare: il padre, Giorgio Boni, fu a sua volta Governatore dello storico Distretto 2070 nell'annata 1995-1996.

c.s. Distretto Rotary 2072 Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: