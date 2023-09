Rotatoria dei Tavolucci: deviazione del traffico all'interno da giovedì

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici comunica che, giovedì 21 settembre, al fine di proseguire con i lavori di costruzione delle opere necessarie al completamento dell'intersezione, dalle ore 9:30 il traffico presente sulla superstrada in direzione Rimini verrà deviato all'interno della rotatoria per poi essere reimmesso in strada. Si invitano tutti gli utenti della strada a prestare particolare attenzione alla guida riducendo la velocità di transito nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale di cantiere, sia per la propria sicurezza sia per quella di coloro che lavorano a bordo strada.

cs AASPL