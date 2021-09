Rotatoria di Murata: un bando pubblico per la progettazione, realizzazione e manutenzione del verde nell’area posta all’intersezione tra via del Serrone, strada Sottomontana e via Gamella

Un nuovo spazio verde, per rendere una delle intersezioni stradali più trafficate dell’intero territorio sammarinese, gradevole al passaggio di turisti e non solo. La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ha così emesso un bando per la progettazione, realizzazione e manutenzione del verde nell’area della rotatoria di nuova realizzazione in località Murata, posta all’intersezione tra via del Serrone, strada Sottomontana e via Gamella. Il Dipartimento Territorio e Ambiente, attraverso il presente bando emesso in data 9 settembre 2021 intende quindi procedere all’individuazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, di un soggetto a cui affidare questo importante progetto, nella formula della sinergia pubblico-privato. Quale corrispettivo, il soggetto aggiudicatario potrà posizionare gratuitamente all’interno della rotatoria una insegna pubblicitaria, per tutta la durata del contratto di manutenzione. Le aree individuate manterranno in ogni caso la loro destinazione pubblica. L’amministrazione intende in particolare incentivare la creatività e l’agire sociale dei cittadini e sviluppare modalità di decoro e arredo urbano di nuova concezione, attraverso i linguaggi della sostenibilità ambientale. Chi vorrà partecipare al bando dovrà rispondere a requisiti di serietà e affidabilità, e presentare un'istanza contenente la documentazione prevista dal bando. Le modalità di partecipazione, le richieste e l’illustrazione dei criteri di valutazione e aggiudicazione saranno consultabili nel Bando pubblico scaricabile dal sito www.gov.sm (Home>Bandi, Appalti ed Avvisi Pubblici). Il termine di presentazione dell’Istanza di Partecipazione e della documentazione necessaria è fissato per il giorno 11 ottobre 2021, come meglio specificato nel bando.

