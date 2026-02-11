Rotatoria Statale 16-Consolare 72 San Marino: al via la fase finale dei lavori con installazione di barriere anti rumore e riqualificazione del verde. 184 gli alberi previsti nella zona

Si avvia verso il completamento il piano di riqualificazione ambientale della rotatoria tra la Statale 16 e la Consolare 72 per San Marino, con la messa a dimora di 184 nuovi alberi che andranno ad abbellire e valorizzare le aree verdi interne ed esterne ai due importanti snodi viari della Statale 16: quello con la Consolare di San Marino e quello con le vie Montescudo e Coriano. Un intervento significativo, su cui si sta concentrando Autostrade, previsto nel patto di compensazione per i lavori infrastrutturali, che trasformerà questi spazi in oasi verdi urbane. Prima di aprire questa fase finale, per consentire il completamento delle opere di sicurezza e l’installazione di una barriera anti rumore, a partire da lunedì prossimo 16 febbraio, sarà necessario chiudere temporaneamente il corsello laterale che consente di raggiungere Riccione dalla Consolare 72 di San Marino. La direttrice di marcia sarà comunque sempre garantita entrando in rotatoria e proseguendo verso sud. Nel dettaglio la chiusura del corsello - disposta da ANAS con apposita ordinanza, dal 16 febbrai, fino al 6 marzo - riguarda solo la rampa di uscita in direzione Riccione. Durante le tre settimane di lavori verrà installata la barriera di sicurezza anti-rumore sul lato del Tiro a Segno, una struttura che costeggerà il corsello normalmente percorso da chi, provenendo da San Marino, prosegue verso Riccione senza entrare in rotatoria. Il periodo di chiusura comprende anche l'esecuzione dei collaudi necessari per l'installazione della barriera. La direzione di marcia verso Riccione per i veicoli provenienti da monte, sarà comunque sempre garantita: gli automobilisti potranno infatti accedere normalmente alla rotatoria e seguire l'uscita in direzione sud, senza alcuna interruzione del collegamento viario. Parallelamente all'intervento sulle barriere di sicurezza, prenderanno il via i lavori di riqualificazione delle aree verdi previsti dal progetto di compensazione ambientale promosso da Società Autostrade. L'intervento interesserà un'area vasta, comprendendo sia le zone interne alle due rotatorie - quella tra Statale 16 e Consolare San Marino e quella tra Statale 16 e vie Montescudo-Coriano - sia le aree esterne, con particolare attenzione alla zona limitrofa al parco Parco Giovanni Paolo II (Già Parco La Cava) e alla zona, antistante il ‘Centro Cristallo’, posta a lato mare della rotonda con San Marino. In queste zone, nei prossimi giorni verranno messi a dimora complessivamente 184 alberi di diverse specie accuratamente selezionate, tra cui Aceri, Carpini, Frassini, Cipressi, Lecci, Ginko e Pioppi, tutti scelti nel pieno rispetto del vigente regolamento del verde comunale. La scelta delle essenze arboree è stata studiata per garantire non solo un impatto estetico gradevole in ogni stagione dell'anno, ma anche per assicurare un beneficio ambientale concreto in termini di assorbimento di CO2. Questa importante fase finale di cantiere, che chiuderà definitivamente i lavori sulle due rotatorie, è concentrata prevalentemente sulle zone di riqualificazione del verde pubblico, non comporterà in nessun modo limitazione alla viabilità, consentendo il regolare transito dei veicoli su tutte le direttrici.



