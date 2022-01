"Rotelle di classe", iniziano i corsi con gli istruttori della Federazione sammarinese Roller Sports

Sport gratuito e qualificato riservato ai bambini delle scuole elementari degli istituti della Repubblica di San Marino: a favorire la pratica sportiva nell'ambito dell'orario scolastico sarà il personale sportivo qualificato delle Federazione Sammarinese Roller Sports che si pone al servizio dell'istituzione scolastica per contribuire sul piano educativo-motorio dei ragazzi. Con semplici esperienze motorie di base si intende favorire la ripresa di coscienza del valore del proprio corpo con una graduale e crescente valutazione delle possibilità individuali anche in rapporto all’utilizzo dell’attrezzo pattino favorendo la progressiva consapevolezza di sé. Saranno allenatori di terzo livello della Federazione Roller Sports ad accogliere da Gennaio circa 400 studenti durante le ore di educazione fisica in accordo con il coordinatore delle scuole elementari. Il progetto avrà inizio vedendo come protagoniste le classi terze delle scuole primarie. Gli allenatori affiancheranno nell'ora di educazione motoria gestita dagli insegnanti e garantiranno attività sportiva adeguata all'età degli studenti, secondo un'ottica di formazione, perché l’attività motoria rientri tra le attività educative irrinunciabili. Parte così con gli operatori sportivi un “patto di formazione” perché i giovani possano trovare nel pattinaggio un valido ambito di crescita. Lo sport praticato fin da bambini è una leva importante di educazione, socialità e benessere. È importante che fin da piccoli lo sport sia garantito da operatori qualificati e rafforzato e che l'attività motoria non sia relegata ad un paio di ore settimanali. Alle classi coinvolte nel progetto, la Federazione Roller Sports garantisce anche le attrezzature sportive per lo svolgimento del pattinaggio. La Federazione Roller Sports vuole arrivare al cuore della gente e comunicare il concetto di sport e passione grazie anche alle particolarità che rendono unico nel suo genere lo sport del pattinaggio che non è solo uno sport, ma uno stile di vita, una cultura che ha radici profonde nelle comunità urbane, e non solo, di tutto il mondo.

c.s. Fed. sammarinese Roller Sports

