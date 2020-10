Rotte contemporanee: tre appuntamenti per parlare di migrazioni, diritti umani e minori

La sede di Rimini di Avvocato di Strada, associazione che tutela gratuitamente le persone senza dimora in tutta Italia, promuove e organizza un mini-ciclo di iniziative sul tema dei diritti. “Oltre all’attività di assistenza legale che portiamo avanti due sabati al mese presso Caritas, cerchiamo di avere sempre uno sguardo aperto su ciò che ci circonda. “Rotte contemporanee” nasce dall’esigenza di approfondire e ragionare assieme sulla direzione dei diritti in questi tempi in cui il dibattito è fortemente focalizzato sul Covid. Le ingiustizie però proseguono, non vengono messe in “pausa” a nessuna latitudine, e quindi riteniamo sia importante riportare al centro la tutela dei diritti. Peraltro il primo incontro di venerdì 9 ci darà l’occasione di parlare anche della modifica dei Decreti Sicurezza, avvenuta in questi giorni”. Le tre iniziative si svolgeranno presso il Csa Grottarossa di Rimini (via della Lontra n. 40). Dalle 18.30 in avanti, gli incontri saranno preceduti da un aperitivo. L’ingresso è gratuito, ma dati i posti limitati causa Covid è fortemente consigliato iscriversi a rimini@avvocatodistrada.it

Il calendario delle iniziative:





Venerdì 9 ottobre

Regolarizzazione dei migranti: opportunità od occasione perduta? Relatori: Paola Urbinati, Avvocato Asgi; gli attivisti dell'Associazione Rumori Sinistri introduce: Patrick Wild, Coordinatore Avvocato di Strada Onlus - Rimini





Venerdì 13 novembre

Stato di diritto e diritto alla giustizia: la persecuzione dei giuristi in Turchia Relatori: Gualtiero Michelini, magistrato, componente del direttivo di Medel; Liana Bucci, Amnesty International Rimini introduce: Marta Zavatta, volontaria Avvocato di Strada Onlus - Rimini





Venerdì 4 dicembre

Diritto dei minori alla famiglia, tra adozioni e tutela volontaria in attesa di conferma da parte dei relatori introduce: Anna Lucia Corfiati, volontaria Avvocato di Strada Onlus - Rimini