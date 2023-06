Round negoziale in vista dell'Accordo di Associazione

Si è svolta al Palazzo Berlaymont di Bruxelles la sessione negoziale di giugno, questa volta suddivisa in due fasi, nella giornata di ieri a livello bilaterale e in data odierna a livello multilaterale. Nella prima giornata dei lavori, le delegazioni sammarinese e quella europea hanno progredito nella disamina di diversi Allegati dell'acquis, alcuni dei quali molto vicini alla chiusura provvisoria, grazie al lavoro preparatorio degli ultimi mesi. Le due delegazioni hanno concordato la possibile chiusura provvisoria di Energia, Telecomunicazioni e Statistica già nella prossima sessione di luglio. In tale occasione saranno valutati i progressi su Aiuti di Stato e Circolazione dei Capitali. Durante il corso della giornata odierna, preceduta da una riunione di coordinamento fra le delegazioni di Andorra, Monaco e San Marino, si è tenuto un incontro a livello multilaterale relativo alle politiche orizzontali contenute nella parte istituzionale dell'accordo di associazione. Nel corso del confronto fra le quattro parti contraenti, il primo dal 2019 in questo formato, sono stati affrontati diversi aspetti tecnici e giuridici rimasti in sospeso, tra cui la cooperazione parlamentare e quella fra organizzazioni sociali ed economiche, aspetti legati all'interpretazione omogenea, al controllo giurisdizionale e alle procedure di ricorso alla Corte di giustizia nonché alle procedure arbitrali e alla struttura dell'accordo. In conclusione sono stati definiti alcuni aspetti relativi agli incontri con il Vice Presidente Maros Sefcovic calendarizzati il prossimo 4 luglio.

