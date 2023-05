Round negoziale tra San Marino e l’Unione Europea in vista dell’Accordo di Associazione

Round negoziale tra San Marino e l’Unione Europea in vista dell’Accordo di Associazione.

Proseguono a ritmo sostenuto gli incontri negoziali tra la delegazione sammarinese, guidata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, e la Commissione europea, sostenuta dai pertinenti funzionari delle Direzioni Generali coinvolte, allo scopo di rispettare l’ambiziosa road map negoziale, concordata nei precedenti incontri finalizzata a concludere le trattative entro la fine dell’anno. Nella fase introduttiva, oltre a confermare un incontro a livello politico tra il Vice Presidente della Commissione, Maroš Šefčovič, e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, nella prima settimana di luglio, la Commissione ha anche comunicato l’intenzione di riavviare le discussioni a livello multilaterale circa la cornice istituzionale dell’Accordo di associazione, aspetto comune a tutti e tre gli Stati di ridotte dimensioni territoriali. Il confronto si è poi svolto sui temi tecnici presenti all’ordine del giorno, così che nel corso della giornata è stato possibile ottenere sostanziali passi in avanti sugli allegati relativi a circolazione dei capitali, ambiente, energia, parità di trattamento e concorrenza, con la chiusura provvisoria di alcuni di questi Annex. Si è inoltre potuto avviare il confronto sull’allegato relativo al diritto societario, discussione che – per la portata e la vastità degli aspetti in esso contenuti – proseguirà nelle discussioni già calendarizzate a giugno e luglio a Bruxelles, congiuntamente agli approfondimenti interni a livello di Amministrazione e categorie professionali interessate già a partire dalla prossima settimana. Nel frattempo proseguono in modalità virtuale, incontri tecnici inter-sessione su materie specifiche al fine di accelerare la definizione degli allegati competenti. Confermata la prossima sessione negoziale nelle date 21 e 22 giugno 2023.

