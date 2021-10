Rsa Carisp: i cassieri sono il nostro biglietto da visita

E’ con profondo dispiacere che leggiamo sugli organi di stampa che, il “cosiddetto cassiere” sia considerato una figura non essenziale. Viceversa per noi dipendenti di Cassa di Risparmio tale figura rappresenta il biglietto da visita della Banca, il primo interlocutore con cui il cliente si relaziona e grazie alla sua professionalità e competenza riesce a cogliere le esigenze del cliente, supportandole e indirizzandolo verso la risoluzione delle proprie problematiche. Pertanto per noi Dipendenti di Cassa il “cassiere” o più correttamente Operatore di Sportello rappresenta una figura essenziale dell’attività bancaria, e che merita il totale rispetto.

La Rappresentanza Sindacale Aziendale dei dipendenti quadri impiegati ed ausiliari di Cassa di Risparmio per conto dei dipendenti quadri impiegati ed ausiliari della Banca.

