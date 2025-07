RTV: nuove prospettive per la Repubblica, un dialogo amplificato sul palcoscenico italiano e internazionale

La Segreteria di Stato per il Turismo esprime la sua più viva soddisfazione per i recenti, significativi sviluppi che hanno visto protagonista San Marino RTV, in particolare con l'apertura del nuovo studio a Roma, affacciato su Montecitorio, e l'annuncio di un ventaglio di progetti innovativi. Traguardi che rappresentano la convergenza virtuosa di un impegno costante e una visione condivisa, frutto della sinergia instaurata nei mesi scorsi tra la Segreteria di Stato e i vertici di RTV. L'iniziativa, presentata a Roma in collaborazione con CEOforLIFE, si configura quale ponte strategico per amplificare la voce e la presenza della Repubblica di San Marino nel panorama mediatico e culturale italiano e internazionale. Il nuovo studio nella capitale italiana divene così un epicentro da cui la diplomazia, l'imprenditoria e la ricchezza culturale sammarinese potranno dialogare con interlocutori di primissimo piano, consolidando legami e forgiando nuove opportunità. "La collaborazione con San Marino RTV si è rivelata estremamente fruttuosa, un fertile terreno su cui abbiamo seminato idee e raccolto risultati tangibili," ha dichiarato il Segretario di Stato per il Turismo e per l’Informazione, Federico Pedini Amati. "L'apertura dello studio a Roma e l'ampia gamma di nuove produzioni televisive, dall'approfondimento geopolitico alla riscoperta delle nostre radici storiche, fino alla prestigiosa partecipazione allo Junior Eurovision Song Contest, sono testimonianza di una programmazione ambiziosa e lungimirante. Un plauso sincero va al direttore generale Roberto Sergio e ai manager di RTV, la cui perizia e la cui incessante dedizione hanno trasformato un potenziale strategico in realtà operativa, proiettando San Marino RTV in una dimensione sempre più rilevante e qualificata nel panorama mediatico contemporaneo." Tra i progetti più importanti spiccano i nuovi format televisivi che vedranno la collaborazione tra lo studio di San Marino e quello di Roma, offrendo un palcoscenico a personalità di spicco della politica e dell'economia di entrambi i Paesi. Di particolare rilievo è anche la miniserie "Titano – Il segreto della Libertà" di Roberto Giacobbo, un'opera che saprà restituire la dignità e la storia millenaria della Repubblica, veicolando i valori di orgoglio e libertà che contraddistinguono l'identità sammarinese. La partecipazione di San Marino RTV allo Junior Eurovision Song Contest 2025 a Tbilisi, inoltre, segna un passo significativo nella strategia di visibilità internazionale, consolidando il ruolo della nostra Repubblica nel circuito degli eventi di risonanza globale. Esempi che riflettono concretamente l'impegno della Segreteria di Stato e di San Marino RTV nel promuovere l'immagine del Paese, valorizzandone il patrimonio culturale e istituzionale attraverso strumenti di comunicazione sempre più moderni ed efficaci.



c.s. SdS Turismo