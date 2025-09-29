RTV, nuovi studi pronti: si punta all'eccellenza

San Marino RTV ha accolto questa mattina i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi accompagnati dal Segretario di Stato per le Telecomunicazioni e Presidente di ERAS Rossano Fabbri e dal Segretario di Stato per l’Informazione e Vice Presidente di ERAS Federico Pedini Amati. Ad accogliere le autorità il Presidente del CdA Pasquale Valentini ed alcuni membri e il Direttore Generale di San Marino RTV Roberto Sergio. La visita è stata fissata quale gesto di riconoscenza per l’impegno profuso dalla nuova gestione e per la presentazione in anteprima ai Capi di Stato delle innovazioni tecnologiche e delle novità di palinsesto pronte ad essere inaugurate. Mostrati alla Reggenza il nuovo studio principale e lo studio virtuale; mentre è in fase di realizzazione il novo studio del TG. Così il Segretario Rossano Fabbri: “L'implementazione tecnologica presentata oggi ai Capitani Reggenti farà di RTV un importante player internazionale. Se la parte politica continuerà a procedere in maniera così sinergica con la parte tecnica, ci aspetteranno grandi risultati anche per il futuro”. Soddisfatto il Segretario Federico Pedini Amati: “Se andiamo indietro con la mente alla situazione di 12 mesi fa e guardiamo dove siamo oggi restiamo profondamente stupiti. Pareva impensabile che dal 7 novembre, quando è arrivato il nuovo Direttore Generale della RTV, ad oggi le cose potessero cambiare così radicalmente. Abbiamo preso in mano un bilancio complicato, molto complicato, che si chiuderà questo anno in utile e abbiamo rinnovato tecnologie e palinsesto. Ci siamo posizionati sul canale unico 550 e abbiamo aperto a grandi produzioni. Tutto questo senza licenziare nemmeno un dipendente”.

c.s.

Segreteria di Stato per l’Industria, il Commercio, l’Artigianato, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport

Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, Cooperazione, Expo, Informazione e Attrazione di Investimenti Turistici









