Rubiko e Overse Tech sponsor del Padiglione San Marino

Tra gli obiettivi che il progetto del Padiglione San Marino si è preposto a Expo 2020 Dubai è quello di dare visibilitá a startup e piccole aziende della Repubblica per valorizzare l’innovazione e il potenziale di fare impresa nel nostro territorio e all’estero. Un’applicazione concreta di questo obiettivo si manifesta attraverso la partnership del Padiglione con Rubiko, una start-up nata a San Marino dall'unione di diverse realtà imprenditoriali arricchita dalla contaminazione e dalle esperienze internazionali delle persone che ne fanno parte. Designer, creativi, developers, esperti SEO e social media manager che con passione danno vita a idee, progetti personalizzati e servizi web, fornendo una consulenza digitale a tutto tondo. L’azienda Rubiko s.r.l. (https://www.rubiko.it) sulla base di questo approccio, ha recentemente attuato una collaborazione con Overse.Tech (https://overse.tech) altra startup fortemente all’avanguardia che mette in campo soluzioni tecnologiche 3D real-time in grado di potenziare, snellire e migliorare i processi nel real estate, furniture design e design industriale. Proprio in occasione di Expo 2020 Dubai, il team Overse Tech, composto da Francesco Gulglielmino, Doinel Atanasiu, Nazzareno Giannelli, ha presentato il proprio progetto ed expertise sul territorio emiratino scegliendo Dubai come mercato di lancio. Francesco Guglielmino, CEO Overtech afferma: “Siamo molto soddisfatti di aver presentato la nostra realtá qui ad Expo 2020 Dubai. Una grande occasione per far conoscere al pubblico del settore le potenzialità del nostro software e come gli ambienti virtuali interattivi possano essere un grande supporto al real estate esperienziale per chi vende, costruisce o ristruttura immobili. La nostra missione è infatti quella di rendere possibile e accessibile la connessione tra prodotti reali e le rispettive repliche 3D digitali, mettendo in relazione i brand di design con il settore del real estate”. Il direttore Letizia Cardelli: “Siamo molto contenti di aver accolto nel nostro padiglione i ragazzi di Overse.Tech che insieme alla startup Rubiko, hanno creduto nel progetto Expo. Dubai rappresenta un mercato molto fertile per queste giovani realtà imprenditoriali che con grande determinazione vogliono farsi conoscere al mondo ed estendere il proprio business”.

