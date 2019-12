Rudy Zerbi vive il suo sogno al Natale delle Meraviglie di San Marino

Rudy Zerbi vive il suo sogno al Natale delle Meraviglie di San Marino.

Tanti i visitatori che nel terzo weekend del Natale delle Meraviglie hanno affollato le vie del centro storico attirati anche dalla presenza di Rudy Zerbi nel pomeriggio di domenica 15 dicembre: sono 5622 i passaggi registrati dal Servizio Funivia nelle due giornate di sabato e domenica contro i 4268 dello stesso weekend dello scorso anno. Positivo anche il dato relativo all’afflusso nei parcheggi: ben oltre 15.600 i visitatori che hanno raggiunto il Titano in bus, in auto o in camper.

Il famoso conduttore televisivo e radiofonico, tornato a testimoniare l’amicizia per la Repubblica di San Marino dopo l’esperienza estiva di Play Deejay San Marino, è stato accolto calorosamente dal pubblico e ha condiviso con i fan e le autorità presenti il “suo” sogno animando con simpatia il “Pianello” e il Regno dei Sogni.

Trampolieri a passo di musica hanno condotto la sfilata in centro storico accompagnando Rudy Zerbi fino a Piazza della Libertà dove i Cavalieri del Sogno, affascinanti e candidi cigni, hanno accolto i visitatori con un’onirica danza conclusasi con una magica nevicata che ha imbiancato il Regno dei Sogni.

“Il Natale è una festa di sogni per i bambini ma anche per le famiglie e il sogno a San Marino si avvera perché è una cornice talmente di fiaba, talmente unica, talmente coinvolgente, che per me il Natale è il Natale delle Meraviglie” ha dichiarato Zerbi accolto a San Marino da un pubblico affettuoso.

Il Natale delle Meraviglie di San Marino è un‘esperienza davvero unica e, a partire dal 21 dicembre, regalerà quotidianamente a turisti e sammarinesi uno scenario da sogno grazie a un’autentica magia di luce, attrazioni, installazioni e mercatini trasmettendo un messaggio profondo per Vivere il Sogno di un Natale e di un Mondo migliori.

Il Natale delle Meraviglie “Vivi il Sogno” è una produzione di Next Time Eventi per la Repubblica di San Marino ed è realizzato anche grazie alla collaborazione e al contributo di:

Marlù Gioielli, Energreen, Grafik Art, Giorgia Boutique, Cantina San Marino, Consorzio Terra di San Marino, Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Cassa Di Risparmio e tutti i partner fornitori che stanno lavorando alla buona riuscita dell’evento come le eccellenti realtà sammarinesi: Artigiana Polistirolo, Martina Fiori e molti altri ancora.

Vivi il sogno del Natale a San Marino: tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020, dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30.



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino





