Ruggero Marchetti chiede il tesseramento al Comitato Paralimpico Sammarinese

Con la presente, chiedo al Comitato Paralimpico Sammarinese (CPS) di poter essere tesserato, al fine di superare questo stallo che va solo a discapito degli atleti.



"Spett. Comitato Paralimpico Sammarinese (CPS)

Ho letto il vostro comunicato a risposta della mia mail del 04/03/24. Innanzitutto, trovo strano che siate state gli unici a non aver ricevuto la mia mail, considerando che l’ho inviata proprio a voi e che non mi è arrivata nessuna notifica di mancata consegna. Avete controllato nella spam? Considerando che il mio obiettivo è quello di poter gareggiare a livello paralimpico in eventi internazionali e considerando che i referenti per San Marino siete voi, vi chiedo di essere tesserato direttamente col CPS. Questo per evitare inutili passaggi burocratici che servono solo a complicare ulteriormente la situazione. Lo stallo attuale, che va solo a discapito degli atleti, perdura già da troppo tempo: potrebbe essere superato a breve come no, ma intanto per me gli anni passano… Non mi interessano i motivi per cui si è arrivati a questa situazione, né mi interessa entrarvi nel merito; il mio unico scopo è quello di gareggiare, da sammarinese, a livello internazionale. Pertanto, vi chiedo quale documentazione devo presentare per potermi tesserare anche con voi. Confido comunque, come cittadino e atleta sammarinese, che voi e il CONS apriate quanto prima un tavolo di confronto.

Con l’obbiettivo dichiarato, e soprattutto perseguito, di creare le condizioni per una proficua collaborazione, superando così la situazione attuale.

In attesa di un Vostro gentile riscontro

Ruggero Enrico Marchetti"