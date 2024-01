Ruota panoramica: affidata alla società The Wheel l’installazione dell’attrazione turistica di piazzale Boscovich per i prossimi tre anni

Il Comune di Rimini ha individuato nella società The Wheel il soggetto (unico a presentare domanda) con i requisiti idonei ad installare la Ruota Panoramica nella zona del porto. L’aggiudicazione alla società stata formalizzata alla chiusura dell’avviso pubblico promosso dall’amministrazione comunale e prevede la possibilità anche per i prossimi tre anni di dotare l’area della marina un’attrazione turistica diventata nel corso del tempo uno degli elementi identificativi dello sky-line del lungomare di Rimini. La ruota – di almeno 50 metri di altezza – occuperà una superficie massima non superiore a 500 metri quadrati nell’area di Piazzale Boscovich e sarà presente per un massimo di 180 giorni a stagione, a partire dalla metà del mese di maggio fino alla metà del mese di settembre.

c.s. Comune di Rimini

