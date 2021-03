Ruota panoramica, il Comune individua il soggetto gestore

E’ stata aggiudicata in via provvisoria alla ditta The Wheel srl l’affidamento per l’installazione e la gestione della Ruota Panoramica in piazzale Boscovich. Nell’ambito dell’attività di programmazione in vista della prossima stagione estiva e compatibilmente con l’andamento epidemiologico e con la normativa vigente in materia di contrasto al covid 19, il Comune di Rimini ha individuato nella società The Wheel – unico soggetto che abbia presentato domanda - il soggetto con i requisiti idonei a installare una ruota di altezza pari ad almeno cinquanta metri, per 3 anni consecutivi a partire dalla stagione 2021 e per un periodo massimo di 180 giorni a stagione, comprensivi di montaggio e smontaggio. Il bando ha l’obiettivo di promuovere le attività economiche dell’area portuale affinché, in sinergia con gli eventi di pubblico spettacolo che le autorità sanitarie dovessero consentire di organizzare, venga valorizzata l'attrattività della zona nel periodo della primavera e dell’estate. La collocazione della Ruota Panoramica sul Piazzale Boscovich ha una superficie massima occupabile non superiore ai cinquecento metri quadrati.

Comune di Rimini Ufficio Stampa