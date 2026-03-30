Ruspe e antenne nel parcheggio di RTV



San Marino 2026 ha decisamente svoltato dal punto di vista della sensibilità ambientale.

Sembra trascorso un secolo da quando i cittadini minacciavano di legarsi alle piante per piccoli interventi ai marciapiedi del centro storico, oppure scattava la sommossa al minimo sentore di antenne da sistemare in qualche zona del territorio.

Adesso si ruspa, si ruspa di brutto e fa niente se il monte è patrimonio UNESCO e nelle varie commissioni tecniche erano state fornite ampie rassicurazioni sull’intervento adiacente alla sede di San Marino RTV.

Adesso si ruspa di brutto, il parcheggio è semi chiuso, il rispetto delle norme di sicurezza dei cantieri è ridotto al minimo e i dipendenti della Radio-Tv di Stato sono costretti a passare in strette trincee. La ruspa intanto romba con buona pace delle produzioni televisive rispetto alle quali confidiamo nell’abilità dei tecnici di togliere i rumori molesti.

E’ tutto normale? Tutto regolare?

Repubblica Futura è favorevole alla copertura del territorio per la rete della telefonia mobile: usiamo i telefoni e questi devono funzionare.

C’è però qualcosa che è visibilmente sfuggita di mano e sarà un caso ma l’onnipresente principe del ruspetto non è andato a farsi un video nei pressi del cantiere. Non si fa proprio vedere dietro le piante abbattute, dietro la pietra di San Marino frantumata, dietro il profilo del monte - lato piazzale J.F. Kennedy - distrutto dalle ruspe.



Comunicato stampa

Repubblica Futura









