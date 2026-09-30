Russia raccontata da chi ci vive: incontro al Comites

Venerdì scorso Massimo Marengo, imprenditore italiano che vive in Russia, è stato ospite del Comites San Marino presso la sede di Via Maestri Comacini a San Marino Città. Ad accogliere il concittadino una delegazione del comitato degli italiani all’estero composta dal Presidente Alessandro Amadei, dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi unitamente ai sostenitori Ksenia Iakovleva ed Alessandro Ceriani. Marengo ha portato la propria testimonianza personale su usi, costumi e quotidianità della Russia odierna, offrendo uno spazio di riflessione e confronto basato sull'esperienza sul campo ed uno sguardo diretto sulla vita reale dei cittadini italiani in Russia. Durante il dialogo con il Presidente Alessandro Amadei l’ospite si è soffermato sugli argomenti di comune interesse, come sanità, scuola, welfare e banche, raccontando la Russia dal di dentro in tutte le sue mille sfumature ed immagini. Vivere in Russia significa affrontare un contesto economico complesso che, a causa delle sanzioni internazionali, sta subendo blocchi e restrizioni, soprattutto legate agli scambi commerciali ed ai trasferimenti di valuta estera. Lo scambio di opinioni con il pubblico presente all’incontro ha dimostrato quanto la Russia resti al centro del dibattito pubblico internazionale in un contesto politico estremamente difficile. La Russia è così immensa che le sue dimensioni sfidano l’immaginazione. Con oltre 17 milioni di chilometri quadrati è il Paese più esteso del pianeta e si sviluppa attraverso ben 11 fusi orari, dall’Europa orientale fino all’Oceano Pacifico. Oltre 5.000 sono i cittadini italiani che risiedono ufficialmente nello Stato nato dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, principalmente concentrati nelle grandi città come Mosca e San Pietroburgo. Una comunità piccola, ma molto attiva soprattutto nei settori della ristorazione, della moda, del design, dei macchinari e delle ceramiche. Al termine dell’incontro il Presidente Alessandro Amadei ha ringraziato vivamente Massimo Marengo per la preziosa testimonianza che ha animato un partecipato e stimolante dibattito.



C.S. Comites San Marino









