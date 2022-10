S.0.S. Oncologia

Diceva Voltaire che la civiltà di una Nazione si misura dallo stato delle sue carceri. Volendo indegnamente parafrasare il filosofo, lo stesso potrebbe dirsi in riferimento all'ospedale, laddove il cittadino (paziente) è debole ed ha necessità di assistenza, cura e riferimenti competenti e certi. E' recente l'esternazione pubblica di un paziente oncologico che rivendica prepotentemente (e giustamente) il suo diritto ad essere assistito, curato e supportato nel momento della malattia, laddove si è fragili ed esposti, e l'assistenza sanitaria è il primario diritto. La presa di posizione pubblica del paziente non è purtroppo l’unica, ed anche le associazioni di volontariato che si occupano dei malati oncologici, mai come oggi, ricevono richieste di pazienti che chiedono di dare voce ai loro disagi, derivanti dalla difficoltà sempre più evidente di un reparto di oncologia senza una guida, con personale allo stremo che, nonostante gli sforzi, non riesce a far fronte alle necessità dei pazienti. E' sconcertante che a distanza di mesi dalle dimissioni del responsabile del reparto, lo stesso non sia stato ancora sostituito, lasciando in balia di consulenti esterni, presenti ad intermittenza in reparto, le sorti dei pazienti, i quali tutti non possono che gravare sulle sole spalle della dott.sa Santelmo, della dott.ssa De Luigi e della dott.ssa Bugli, unitamente a tutto il personale infermieristico, alle quali va il nostro sostegno e riconoscenza. Per questi motivi le sottoscritte Associazioni chiedono a gran voce, nell'interesse dei pazienti oncologici, che si risolvano tempestivamente ed efficacemente le carenze del reparto di oncologia, individuando personale idoneo e qualificato a supportare tutti coloro che hanno necessità di cure ed assistenza. Il tempo è salute.

Cs - AOS, ASDOS e ASLEM

