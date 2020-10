S. Messa al cimitero di Montalbo per tutti i defunti presieduta dal nostro Vescovo Andrea Turazzi

S. Messa al cimitero di Montalbo per tutti i defunti presieduta dal nostro Vescovo Andrea Turazzi.

Lunedì 2 Novembre alle ore 15.00 al Cimitero di Montalbo sarà celebrata la S. Messa per tutti i fedeli defunti presieduta dal nostro Vescovo Mons. Andrea Turazzi e concelebrata dai parroci di San Marino Città e di Borgo Maggiore. In ogni celebrazione eucaristica noi viviamo, in Cristo, il momento di più forte di comunione con tutti i figli di Dio, vivi e defunti. Vogliamo rendere grazie a Dio per il dono della vita che non finisce; anche se ci rattrista la separazione che sperimentiamo a causa della morte, ci consola la certezza della comunione dei santi e della risurrezione futura. In questa Santa Messa si vuole invocare la misericordia di Dio per tutti i nostri fratelli defunti e chiediamo anche a loro di pregare per noi e per le nostre famiglie. Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid-19”, le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno prorogate per tutto il mese di Novembre, con l’adeguamento delle opere e delle condizioni per garantire l’incolumità dei fedeli. È per questo motivo che la tradizionale processione prima della S. Messa al cimitero non sarà svolta, proprio per far fronte all’attuale situazione che prevede in molti casi restrizioni anticontagio. Siamo chiamati durante queste festività a ravvivare la nostra certezza nella gloria e nella beatitudine eterna e chiediamo con umiltà e fiducia il perdono per quanti ci hanno lasciati, per le loro piccole o grandi mancanze, loro che comunque sono già salvati nell'amore di Dio, e rinnoviamo il nostro impegno di fede. In fondo il Paradiso è la casa dei servi fedeli. Tutti un giorno vivremo felici nella luce di Dio a condizione di aver creduto non solo a parole, ma anche nelle opere.

c.s. Don Marco Mazzanti

I più letti della settimana: