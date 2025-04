S. Messa esequiale per Mons. Giuseppe Innocentini

Giovedì 13, alle ore 10.00 nella Chiesa parrocchiale di Serravalle sarà celebrata la S. Messa esequiale di Mons. Giuseppe Innocentini di 95 anni, scomparso Domenica 9 marzo. La morte di Don Peppino, così era chiamato affettuosamente dai cittadini della Parrocchia di Serravalle che aveva servito come Parroco ininterrottamente dal 1953 al 2016, ha suscitato grande rimpianto per l’opera profusa per ben 66 anni. con “dedizione ai ragazzi ed ai giovani concretizzata in tante opere educative, la passione tenace per il bene comune e il tenero affetto per la B. V. Maria sono la testimonianza più luminosa che don Peppino ci ha donato nella sua lunga e laboriosa vita”. Questa eredità che Don Peppino lascia, è la testimonianza che il Vescovo Mons. Domenico Beneventi, unitamente alla Chiesa di San Marino-Montefeltro, e le parrocchie di San Marino delle quali è stato Vicario foraneo per quaranta anni manifestano per i frutti che tutti i serravallesi hanno raccolto lungo i 66 anni di missione pastorale del sacerdote defunto. E sono la testimonianza più luminosa che don Peppino ci ha donato nella sua lunga e laboriosa vita”.

c.s. Diocesi di San Marino-Montefeltro

