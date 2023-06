Sabato 1° luglio si terrà una simulazione di evacuazione all’Ospedale di Stato

Si terrà questo sabato, 1° luglio 2023, una esercitazione generale della procedura d’evacuazione in caso d’emergenza all’Ospedale di Stato. La prova di evacuazione avrà luogo dalle 8.30 alle 14.30 e si articolerà in una serie di accurate prove che vedranno protagonisti, oltre al personale dell’Istituto Sicurezza Sociale, la Protezione Civile e la Polizia Civile sammarinese. Alla simulazione di emergenza parteciperà anche il gruppo cinofilo Pompieri Senza Frontiere, il team formato da soccorritori e cani specializzato nella ricerca di persone rimaste intrappolate all’interno di edifici. I reparti coinvolti saranno in particolare il Pronto Soccorso, la Chirurgia, l’Ortopedia e la Terapia Intensiva. Gli obiettivi di tale procedura, articolata in più fasi, sono quelli di poter affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio, pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone presenti all’interno della struttura e prevenire e limitare i danni agli impianti e alle sofisticate attrezzature presenti in Ospedale. In occasione della prova di evacuazione, parte del parcheggio posto all’ingresso principale dell’Ospedale di Stato sarà chiuso al traffico e il Centro per la Gestione delle Emergenze sarà collocato all’interno della portineria. Per parcheggiare, sarà quindi possibile utilizzare interamente il parcheggio multipiano sotto banca. Come noto, la prevenzione incendi assume sempre più un ruolo fondamentale nella sicurezza degli ambienti di lavoro, a maggior ragione in una struttura sanitaria, e in quest’ottica si inserisce la prova di evacuazione generale, che di fatto si tiene a conclusione della formazione degli addetti all’emergenza. I corsi infatti, si sono svolti in questi ultimi mesi e hanno prima di tutto riguardato medici, infermieri, OTA/OSS appartenenti alle Unità Operative con servizi di degenza h24 e successivamente hanno riguardato il personale degli altri Servizi e Unità Operative, compreso il settore amministrativo, coinvolgendo più di 500 dipendenti ISS. “Dopo l’approvazione del PEIVAC (Piano di Emergenza Intraospedaliera per l’Evacuazione) e il completamento dei corsi di formazione e addestramento per gli addetti all’emergenza rivolti al personale ISS – dichiara la Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Rita Mularoni - questa prova generale d’evacuazione rappresenta un ulteriore test sul campo relativamente all’acquisizione di competenze e capacità di intervenire in caso di emergenza e di prevenzione del rischio incendi”. “Questo tipo di corsi, oltre a essere un doveroso adempimento di legge – afferma il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere –, rappresentano lo sforzo che l’ISS sta mettendo in campo al fine di proporre azioni coordinate con tutto il personale dell’Istituto per far fronte ancora più efficacemente ai rischi potenziali in materia di antincendio”.