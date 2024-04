Sabato 13 e Domenica 14 Aprile apre a Cerasolo il nuovo show room di Raggini tutto dedicato all’outdoor

Sabato 13 e Domenica 14 Aprile apre a Cerasolo il nuovo show room di Raggini tutto dedicato all’outdoor.

Sabato 13 aprile alle 11 il Sindaco di Coriano taglierà il nastro del nuovo show room Raggini. RAGGINI è una azienda famigliare: nella foto si vedono Silvia e Marco bambini sullo sfondo delle trapunte da cui è nata la storia.

Difatti le origini dell’Azienda risalgono agli anni ’60, quando in casa si facevano trapunte fatte a mano, che si vendevano assieme alla biancheria per la casa. Poi nel 1981 si è cominciato a confezionare le trapunte a macchina, nel 2004 la sede attuale a Cerasòlo Ausa, nel 2013 apre l’Oasi del Materasso. E oggi apre un altro show room tutto nuovo e tutto dedicato all’outdoor [pergole, vele, piscine, arredi per esterni, vetrate panoramiche, barbecue, …], area di cui è responsabile il dott. Marco Raggini Nello show room storico si svilupperà invece ancora di più tutto l’interior design, area di cui è responsabile l’Arch. Silvia Raggini Queste alcune delle rappresentanze più significative : RENSON, ADARTE, TALENTI, MYYOUR, MODULARTE, HOTSPRING PISCINE IDROMASSAGGIO per l’area outdoor…. KADECO, FISHBACHER, TAO per i tendaggi da interno.

La RAGGINI è orgogliosa di condividere questo momento, in particolare nei pomeriggi di Sabato e Domenica, con un ricco programma di intrattenimento e divertimento, DJ set, animazioni, buffet e premi. Qui https://www.raggini.com/blog/inaugurazione-showroom/ tutto il programma.

c.s. Raggini

