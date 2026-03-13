Sabato 14 maggio "Sota chi toca" a Serravalle

La Compagnia dialettale La Belarioesa di Bellaria ritorna a Serravalle all’Auditorium Little Tony con la nuova commedia dialettale "Sota chi toca" (Tre atti di Bruno Marescalchi) Sabato 14 marzo alle ore 21.

Il tutto si svolge in una cittadina dell’entroterra della Romagna a metà degli anni cinquanta, in una modesta pensione dove alloggiano persone semplici e alla buona, costrette a restare fuori casa per motivi di lavoro. Persone rimaste senza più la casa, causa i bombardamenti della guerra terminata da poco e anche persone poco raccomandabili, altre molto noiose e insopportabili. Una particolarità che accomuna tutti è il volere sposare qualcuno a tutti i costi, costi quel che costi. I proprietari, la mamma anziana e arzilla e il personale della pensione è formato da elementi caratteristici e bonaccioni, il tutto da il via ad una storia spassosa e divertente.

Per informazioni e prenotazioni:

337 1010902 WhatsApp

E.mail: csandrea@alice.sm

Intero di € 12 (dodici) – ridotto di € 10 (dieci)

Spettacolo inserito nella RASSEGNA DI COMMEDIE DIALETTALI 2025_2026

proposta da Giunta di Castello di Serravalle e Centro Sociale S. Andrea.







