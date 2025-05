Sabato 17 maggio l'assemblea degli azionisti di Banca di San Marino

Banca di San Marino comunica che Sabato 17 maggio alle ore 9.30, presso la Sala Conferenze Ente Cassa di Faetano, è convocata l’Assemblea degli Azionisti. All’ordine del giorno l’approvazione del Progetto di Bilancio 2024, le cui risultanze confermano e migliorano il positivo andamento della gestione degli ultimi esercizi. In ottica prudenziale, grazie anche al sostegno fornito dalle performance economiche, sono stati appostati ulteriori rilevanti importi, superiori all’esercizio passato, ad accantonamenti prudenziali generici. Nell’occasione saranno poi discusse e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci alcune modifiche statutarie. Tutta la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, come previsto dalla normativa vigente, è a disposizione presso la sede centrale di Banca di San Marino S.p.A., Ufficio Segreteria (Strada della Croce 39, Faetano RSM). Ai sensi di Legge e di Statuto, hanno diritto di intervento e voto in Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel relativo Libro Soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data della Assemblea. Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, la delega per l’intervento in Assemblea non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe e non può essere conferita delega in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei revisori e dei dipendenti della Società. Si rammenta inoltre che, per il valido intervento in Assemblea di coloro che siano cointestatari di azioni e per la validità del voto espresso, è necessaria la presenza di tutti i cointestatari. Qualora uno o più dei cointestatari non possa partecipare all’Assemblea, sarà necessario rilasciare apposita delega ad altro soggetto. L’ordine del giorno integrale è consultabile sul sito www.bsm.sm ed il personale della Segreteria rimane a disposizione degli Azionisti per ogni chiarimento o necessità.

