Sabato 2 e domenica 3 marzo weekend ricco per le Settimane Rossiniane

Sabato 2 e domenica 3 marzo calendario pieno per il Buon Compleanno di Rossini. Sette gli appuntamenti tra concerti - torna l’esibizione dal balcone di Casa Rossini -, teatro per i più piccoli, musica e motori, passeggiate sonore e nel teatro segreto.

WEEKEND RICCO PER LE SETTIMANE ROSSINIANE DI PESARO 2024

Terminato febbraio, prosegue il calendario delle ‘Settimane Rossiniane’ in una versione decisamente extra large per l’anno da Capitale della Cultura.

Sabato 2 marzo doppia offerta. Alle 17 al Teatro Sperimentale ‘Rossini flambé. Opera buffa in cucina’ la proposta di Andar per fiabe per le Settimane Rossiniane. Lo spettacolo del Teatro due mondi consigliato dai 6 anni, presenta una divertente e scatenata sequenza di canti, testi e comiche situazioni che, come una ricetta elaborata, mescola temi che vanno dagli ingredienti in cucina all’amore, dal vino ai piaceri della vita. L’antefatto è l’improbabile ritrovamento di un manoscritto giovanile di Rossini, perduto da qualche parte nelle terre di Romagna dove visse la sua giovinezza. Ingresso a pagamento, info 0721 387548. Alle 18.30 a Casa Rossini la seconda tappa di Playlist Rossini. Un concerto lungo un anno, il nuovo progetto del Rossini Opera Festival che ogni sabato dal balcone della casa natale, ripercorre l’intero repertorio operistico rossiniano interpretato dagli ex allievi dell’Accademia Rossiniana ‘Alberto Zedda’. Playlist Rossini. Questa volta Matteo Mancini, Maria Laura Iacobellis e Alberto Comes cantano brani da La cambiale di matrimonio.

Domenica 3 marzo, ben 5 appuntamenti Alle 10.30 appuntamento ai Musei Civici: Pesaro Musei propone una Passeggiata sonora con Anthony Di Furia, per 6-10 anni per vivere e scoprire il territorio grazie all’udito. Un percorso a piedi per le vie della città in cui concentrare l’attenzione su tutto ciò che si sente, grazie a cui conoscere qualcosa di diverso dello spazio che abitiamo, un paesaggio che ci può anche emozionare e indurci a riflettere sulla nostra esperienza d’ascolto; anche chiedendoci come potrebbe essere il paesaggio sonoro in cui preferibilmente vorremmo vivere. Ingresso gratuito, richiesta prenotazione, info 0721 387541. Alle 11 torna l’amatissima ‘Passeggiata nel teatro segreto’ a cura dalla Cooperativa Teatro Skenè. Dopo i successi delle precedenti edizioni, il Teatro Rossini si apre nuovamente alla città con un percorso alla scoperta dei suoi luoghi più insoliti e nascosti. L'idea che guida la proposta è di immaginare il teatro Rossini non più solo nella sua veste tradizionale di palcoscenico e contenitore di spettacoli. Ora lo spettacolo è il teatro stesso che si svela come luogo di emozioni vissute in maniera nuova anche da chi lo frequenta regolarmente da spettatore. Insomma, svelare i segreti della macchina teatrale non farà altro che aumentarne il fascino. Ingresso gratuito, su prenotazione; info Teatro Skenè 339 6565106.

Ancora alle 11 appuntamento al Museo Officine Benelli (punto di partenza) che omaggia il compositore con “Rossini in moto”, un giro per le vie del centro storico in sella alle motociclette Benelli anteguerra con oltre 20 modelli degli anni ’20 e ’30, periodo illustre per la casa pesarese. Destinazione finale in piazza del Popolo per un ingresso trionfale. Alle 11.30 in piazza del Popolo, davanti alla Biosfera, la musica dei mitici motori a cascata di ingranaggi farà da cornice alla performance musicale del tenore Zhu Jianwei dedicata a Rossini. L’artista sarà accompagnato dal gruppo IXIANG Musica, costituito dai cantanti lirici Zang Qingchen (baritono) e Chen Xinru (mezzosoprano) e dai musicisti Yan Xin e Liu Xuan che si esibiscono rispettivamente alla chitarra e al guZheng, uno strumento popolare cinese. Nato sotto l’alto patronato della Ambasciata Cinese con lo scopo di unire la musica tradizionale cinese e il Belcanto, il gruppo IXIANG Musica ha recentemente partecipato al Capodanno Cinese a Roma a piazza Vittorio a Roma. Entrambi gli eventi (a ingresso libero) sono a cura del Museo Officine Benelli e CIMP Concorso Internazionale Musicale Città di Pesaro. Alle 18 al Teatro Rossini la 64a Stagione dell’Ente Concerti propone l’acclamato Trio Chagall composto da Edoardo Grieco violino, Francesco Massimino violoncello e Lorenzo Nguyen pianoforte. Nonostante la giovane età dei componenti, il trio si è già distinto nel panorama musicale internazionale grazie alla vittoria del prestigioso Premio “Trio di Trieste”, ai riconoscimenti ottenuti alla Wigmore Hall di Londra, fino alla recente affermazione allo “Schoenfeld International String Competition” di Harbin, in Cina. Musiche di F. Mendelssohn, Dmítrij Šostakóvič, G. Rossini. Ingresso a pagamento, info biglietteria Teatro Rossini 0721 387621.

cs Comune Pesaro