Sabato 2 marzo al Grand Hotel la presentazione del catalogo "Tutti al Mare:1843-2023. 180 anni in vacanza a Rimini”.

Un viaggio per immagini attraverso 180 anni di storia balneare. Sabato 2 marzo, alle ore 17.30, sarà presentato al Grand Hotel di Rimini il catalogo “TUTTI AL MARE: 1843-2023. 180 anni in vacanza a Rimini.”: il racconto per immagini della nostra storia balneare che questa estate ha incuriosito e affascinato tantissimi turisti e residenti che, passeggiando in riva al mare, hanno potuto ripercorre due secoli di storia attraverso 200 fotografie esposte su 100 plance. Da sabato, infatti, la mostra fotografica diffusa lungo due chilometri di spiaggia diventa un viaggio tra le pagine di questo ricco volume, per continuare a scoprire lo straordinario racconto dei personaggi, delle mode e delle iniziative delle tante estati riminesi. La presentazione del volume, alla presenza del Sindaco Jamil Sadegholvaad e del presidente Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni, sarà l’occasione per ammirare in anteprima il catalogo che raccoglie le fotografie e i manifesti esposti la scorsa estate. Ma non solo… A farci immergere in un mare di suggestioni storico-balneari saranno i curatori dell’opera e una serie di ospiti provenienti dal mondo del turismo: Nadia Bizzocchi, Davide Bagnaresi, Patrizia Battilani, Piero Leoni, Mara Sorrentino. A corredo non mancheranno piccole pillole di memorie raccontate dai bagnini storici della nostra spiaggia e la visione di alcuni costumi d'epoca che faranno rivivere l’atmosfera degli anni oramai passati. Il volume ripercorre le 8 sezioni della mostra, si parte con il racconto gli albori della vita balneare (Si comincia!) con le immagini del primo “Stabilimento privilegiato di Bagni Marittimi in Rimini” (1843) e la prima immagine xilografica dello Stabilimento ricavata dall’avviso pubblicitario per la stagione 1847 seguite da quelle del passaggio in mano pubblica del complesso dello Stabilimento Bagni (1869) con il Kursaal che dopo qualche anno (sarà inaugurato il 1° luglio 1873) sostituisce il vecchio edificio di legno. Si prosegue con le immagini del mare e dei suoi modi di salparlo (Tuffi e spruzzi), l’eleganza dei costumi e il senso del pudore (Chic&Chic), il lungomare e i suoi eventi (Parate e sfilate), l’organizzazione di spiaggia e le sue architetture (Capanni e rose), i giochi (Palette e secchielli), le attività per il benessere del corpo (Su le braccia, giù le braccia) e i rituali con i suoi personaggi (Tipi e riti). A corredo dell’apparato fotografico, splendidi manifesti di promozioni turistiche del passato e alcune bizzarrie. La mostra e il volume nascono dalla collaborazione di: Comune di Rimini, Biblioteca Gambalunga, Fellini Museum, Cooperativa Operatori di Spiaggia Rimini Sud, Piacere Spiaggia Rimini, in collaborazione con Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - QuVi, Università degli Studi di Bologna Centro di Studi Avanzati sul Turismo - CAST, Università degli Studi di Bologna, Romagna la Terra della Dolce Vita, Confartigianato.

