Sabato 21 settembre 80esimo anniversario della Liberazione di Verucchio

Per celebrare gli ottanta anni dal giorno della Liberazione e, purtroppo contestualmente, dell'Eccidio dei Nove Martiri di Verucchio, si svolgerà la Camminata sui luoghi della Memoria, che offre ai cittadini di scoprire cosa sia avvenuto negli stessi luoghi in cui si svolge ogni tappa del percorso. Acquisendo l'informazione storica dei fatti accaduti nella giornata del 21 settembre 1944, dopo le consistenti piogge che proprio come quest'anno rievocano anche la stessa atmosfera, non si potrà più passare in quello stesso luogo guardandolo con gli stessi occhi di prima: ecco, la conoscenza nell'esperienza crea questa magia, ovvero la consapevolezza. La nostra coscienza individuale e civile si accresce attraverso una piacevole camminata, accompagnata da racconti veri, drammatici e suggestivi di testimoniane raccolte dai volontari. L'Anpi Comunale verucchiese organizza ogni anno l'iniziativa, proponendo una modalità curiosa ed affascinante, di racconti, storie, luoghi, personaggi. La sezione Anpi di Verucchio è intitolata ad Alberto Brigi giovanissimo concittadino partigiano, a cui seguirà la prossima settimana la ricorrenza per il tragico sacrificio. Il punto di incontro sarà a Verucchio paese, da Piazza Malatesta dalle 15,30, percorso misto (ciottolato e terreno) con pietre, scalinate, vicoli, terra battuta, grotte, lapidi, e discese fino al Parco Nove Martiri.

c.s. ANPI Verucchio