Sabato 23 agosto alla scoperta delle bellezze naturalistiche di San Marino con La Genga ed il Meeting di Rimini

Sabato 23 agosto alla scoperta delle bellezze naturalistiche di San Marino con La Genga ed il Meeting di Rimini.

Grande attesa per il TREKKING a SAN MARINO (Sentiero e sentiero de La Genga) di sabato 23 agosto, un’escursione che comprende anche il sentiero della Rupe che si sviluppa lungo la mezza altezza del Monte Titano (su tutto il fronte della Rupe), costeggia le imponenti pareti rocciose, passa per i naturali squarci aperti verso il mare Adriatico, regalando angoli suggestivi e panorami stupendi. Per informazioni partecipare è necessario iscriversi entro giovedì 21 agosto: 337 1010902 (WhatsApp) - csandrea@alice.sm L’iniziativa è promossa dall’ Associazione La Genga (RSM), il Meeting per l'Amicizia fra i popoli in collaborazione con il Centro Sociale S. Andrea (RSM). Queste le informazioni utili: Escursione corta ma impegnativa di secondo/terzo livello di 6,50 Km circa con dislivello di 300 mt.ca Per chi parte da Rimini ritrovo ore 7,20 ingresso sud Rimini Fiera (Via Emilia, 155) per spostamento in auto Ritrovo a San Marino ore 8,00 al parcheggio della Baldasserona a Borgo Maggiore, tra campo da cross e funivia. (Salendo da Rimini 200 mt a destra, dopo la rotonda del distributore Agip, in via Bigelli Borgo Maggiore). Escursione partenza in direzione Borgo, sentiero della Rupe con risalita verso il kursaal, Murata, sentiero de La Genga. Montalbo, gallerie. Ritorno alle auto previsto per le ore 11,30 - 11,45 circa. Obbligatorie scarpe da trekking o con fondo antiscivolo, vestiario da escursione, scorta di acqua Colazione lungo il percorso Contributo escursione € 3 Per informazioni e iscrizioni: 337 1010902 (WhatsApp) - csandrea@alice.sm All’atto dell’iscrizione si prega, per chi parte da Rimini, di segnalare se si ha un’automobile a disposizione per il trasferimento da Rimini a San Marino. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto. In caso di maltempo l’escursione sarà annullata.

c.s. La Genga



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: