Sabato 24 ottobre la commedia dialettale “Ho avù un ics” all’Auditorium Little Tony a Serravalle

Il primo appuntamento della RASSEGNA DI COMMEDIE DIALETTALI 2026_2027 all’Auditorium Little Tony a Serravalle (RSM), proposta da Giunta di Castello di Serravalle e Centro Sociale S. Andrea, è prevista per di Sabato 24 Ottobre con inizio alle ore 21, con Compagnia teatrale La Carovana di Ospedaletto che proporrà la commedia HO AVÙ UN ICS, tre atti comici di Pier Paolo Gabrielli. La storia ci racconta dell’improvvisa e misteriosa scomparsa di un uomo uscito semplicemente a comprare le sigarette innesca un vortice irresistibile di equivoci ed esilaranti indagini quotidiane … Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del dialetto e della comicità.









