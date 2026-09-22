Sabato 26 settembre il secondo test di verifica della conoscenza della storia e delle istituzioni sammarinesi

Si svolgerà sabato 26 settembre p.v. il secondo test di verifica della conoscenza della storia e delle istituzioni sammarinesi, introdotto dalla recente normativa in materia di cittadinanza. L’introduzione del test si inserisce nel quadro della Legge 25 febbraio 2026, che ha innovato il percorso per l’acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione, prevedendo, tra gli elementi qualificanti, una verifica formale delle conoscenze civiche dei richiedenti. La normativa prevede che il test si svolga, di norma, nei mesi di aprile e novembre, lasciando tuttavia la possibilità di organizzare ulteriori sessioni. In considerazione dell’elevato numero di iscritti, 170 persone, è stato pertanto programmato un appuntamento supplementare alla fine del mese di settembre. Si tratta quindi di una sessione aggiuntiva, che non modifica il calendario ordinario previsto dalla legge. Chi non intendesse o non potesse sostenere il test del 26 settembre potrà pertanto partecipare alla prossima sessione ordinaria prevista nel mese di novembre. Il primo test si è svolto lo scorso 18 aprile, con la partecipazione di 149 candidati, dei quali 140 sono risultati idonei. Il superamento del test costituisce un requisito obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di naturalizzazione presso gli Uffici di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali. La conoscenza della storia, delle istituzioni e dei valori della Repubblica rappresenta infatti un presupposto essenziale affinché chi aspira ad acquisire la cittadinanza sammarinese possa conoscere il contesto civico nel quale è chiamato a vivere ed esercitare con consapevolezza i diritti e adempiere ai doveri connessi alla cittadinanza. Anche la sessione del 26 settembre sarà composta da 15 domande a risposta multipla. Per il superamento della prova sarà necessario fornire correttamente almeno due terzi delle risposte, corrispondenti a 10 risposte esatte su 15.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Interni









