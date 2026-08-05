Sabato 8 agosto 2026 il Cammino Spirituale “San Francesco i passi sul Monte Titano”

Sabato 8 agosto 2026 il Cammino Spirituale “San Francesco i passi sul Monte Titano”.

Sabato 8 agosto 2026 si svolgerà il Cammino Spirituale “San Francesco i passi sul Monte Titano”. La partenza è fissata alle ore 8:00 dalla Chiesa del Suffragio (Piazza Mercatale, Borgo Maggiore). L’itinerario in programma prevede l’attraversamento della Costa dell’Arnella, l’arrivo in Città, la sosta alla Chiesa della Meditazione e del Silenzio, un momento di raccoglimento alla Chiesa di San Francesco con la lettura comunitaria del Cantico delle Creature, il passaggio alla Basilica del Santo Marino e un suggestivo percorso attraverso le tre Torri di San Marino, con ingresso gratuito alla Chiesa di Santa Barbara all’interno della Torre Guaita. Il rientro è previsto alle ore 11:30. L’ appuntamento è foriero di unione tra spiritualità, natura e cultura, celebrando la bellezza del Creato e la memoria di San Francesco sul Monte Titano. L’iniziativa rientra nel ricco programma di iniziative promosso in occasione dell’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), dal titolo “San Francesco e la Libertà: 800 anni di Pace, Fraternità e Custodia del Creato”. che annovera eventi culturali, convegni, pellegrinaggi, concerti e iniziative filateliche e numismatiche, pensati per celebrare il legame storico tra San Francesco e la Repubblica di San Marino. Il Santo durante il suo viaggio attraversò il Monte Titano lasciando un messaggio di libertà, sobrietà e pace, valori che ancora oggi sono fondanti per la comunità. L’intero programma di celebrazioni ha il sostegno e Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, da tempo impegnata nella promozione e nel consolidamento del turismo della spiritualità, anche attraverso progetti e iniziative che valorizzano la rete dei cammini francescani e il patrimonio storico e religioso della Repubblica di San Marino.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo

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