Sabato 9 aprile iscrizioni per la Colonia Montana a Chiusi della Verna (AR)

Si comunica che sabato 9 aprile presso la parrocchia di Serravalle si svolgeranno le iscrizioni per l’attività estiva della COLONIA MONTANA a Chiusi della Verna (AR), promossa dalla Parrocchia di Serravalle congiuntamente alla Congregazione di Serravalle, con il contributo dell’Istituto Sicurezza Sociale e la collaborazione della SUMS.

ISCRIZIONI presso la Parrocchia di Serravalle

sabato 9 aprile dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per iscrivere al 1° e 2° turno riservati alle elementari

sabato 9 aprile dalle ore 17,30 alle ore 19,30 per iscrivere al 3° e 4° turno riservati alle medie

All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento dell’intera quota di € 350,00 Non saranno ritenute valide iscrizioni senza il saldo della quota

Quest’anno il viaggio di rientro sarà con i propri mezzi nella domenica dei genitori

Disponibili 50 posti a turno (25 per le ragazze e 25 per i ragazzi) Ogni persona può iscrivere solo ragazzi/e appartenenti al proprio nucleo famigliare

Possono partecipare ragazze e ragazzi da 8 anni compiuti a 14 anni. Tutti i turni sono misti (ragazze/ragazzi). I quattro turni sono divisi per età due per le elementari (8 -11 anni) e due per le medie (11-14 anni). Chi sta frequentando ora la quinta elementare potrà scegliere se partecipare al turno delle elementari o a quello delle medie.

Queste i periodi previsti:

1° turno Martedì 14 giugno – Domenica 26 giugno Elementari (8 -11 anni)

2° turno Martedì 28 giugno – Domenica 10 luglio Elementari (8 -11 anni)

3° turno Martedì 12 luglio – Domenica 24 luglio Medie (11-14 anni)

4° turno Martedì 26 luglio – Domenica 7 agosto Medie (11-14 anni)

Cell. 3371009851 – 0575 969697 - 3371010902 (ore 17 - 19) Parrocchia di Serravalle via Ezio Balducci 36 – Serravalle Tel. 0549.900161 e.mail: coloniachiusidellaverna@gmail.com