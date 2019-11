Sabato 9 Novembre tornano le idee che meritano di essere diffuse con TEDxCittàdiSanMarino: UNLIMITED

Si svolgerà Sabato 9 Novembre presso il Palazzo dei Congressi Kursaal TEDxCittàdiSanMarino: UNLIMITED, seconda edizione TEDx nella Repubblica di San Marino. Occasione fondamentale sul territorio sammarinese per conoscere nuove “idee che meritano di essere diffuse” grazie al supporto di selezionati speaker sammarinesi, italiani ed internazionali. A partire dalle 14:00, si alterneranno sul palco 11 speaker e, novità di quest’anno, 2 performer che aggiungeranno movimento all’evento. Il format, come di consueto per gli eventi TEDx, prevede uno spazio di 18 minuti per ogni speaker che avrà l’opportunità di regalarci emozioni, spunti, idee e stimoli. La giornata terminerà con un momento di networking accompagnato dall’aperitivo, dove sarà possibile scambiare qualche parola con gli speaker, con i membri del team e con gli altri partecipanti in generale. Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti sul sito web www.tedxcittadisanmarino.com: Ocean Ticket a 42 euro e Space Ticket a 90 euro, quest’ultimo include anche una cena con gli speaker venerdì 8 novembre e il posto nelle prime file. Entrambi i biglietti includono l’ingresso, la gadget box, il coffee break e l’aperitivo. TEDxCittàdiSanMarino riunirà per il secondo anno consecutivo sul palco della Repubblica più antica del mondo diversi speaker. Tra questi, troviamo: ● CARLO ALBERTO PRATESI, professore ordinario di Marketing Innovazione e Sostenibilità all’Università Roma Tre. Ci parlerà di Biodiversità, i suoi limiti e l’impatto che essa ha sull’economia ed l’impresa; ● VERONICA VALENTINI, sammarinese, ingegnere biochimico, una vita in bilico tra il limite e l’opportunità; ● ALEX BELLINI, esploratore e divulgatore. Con le sue imprese, ha sempre toccato da vicino il limite e ci renderà partecipi delle sue esperienze; ● PAOLO FATTORI, biochimico, ci aiuterà a capire meglio come l’evoluzione umana stia proseguendo al di fuori degli schemi dell’evoluzione biologica; ● FEDERICO TOMBARI, sammarinese, manager e docente accademico presso Google, ci illustrerà come le nuove tecnologie legate all’intelligenza artificiale e al deep learning stanno superando l’apprendimento umano; ● STEFANO VITALI, project manager, parlerà dei limiti della malattia e di modi, un po’ oltre i confini, per superarla e testimoniarla; ● SILVIA KUNA BALLERO, comunicatrice scientifica, ci porterà a sfidare ogni limite spaziale parlando della corsa dell’uomo verso Marte; ● HIND LAFRAM, stilista di modest fashion, ci parlerà di come un limite apparente possa essere superato con stile ed eleganza; ● EMILIO ZAPATA, agricoltore colombiano, ci porterà nella vita della Comunità de Paz di San Josè de Apartado, zona umanitaria neutrale in mezzo alla guerra; ● GABRIELE MICALIZZI, fotoreporter rimasto ferito di recente in un attentato dell’ISIS in Siria; ● DAMIANO E MARGHERITA TERCON CON PHILIPP CARBONI, duo comico riminese che ha partecipato a Italia’s Got Talent e che, insieme al nuovo membro Philipp, ci parlerà del loro approccio fuori dal comune con la sindrome di Asperger. TEDxCittàdiSanMarino: UNLIMITED è anche musica, azione, movimento e spazio, grazie a due esibizioni da parte di particolari performers: i DRUMNESS, percussioni sperimentali tra il medievale e il futuristico, e gli ZERO SHOW con gli URBAN FREEDOM, parkour oltre ogni limite. Il tema di TEDxCittàdiSanMarino 2019: UNLIMITED Unlimited è una linea sottile tracciata su di un foglio bianco. Il margine dei propri limiti, l’orizzonte, fisico o mentale, che scegliamo di varcare, ciò che separa il possibile dall’impossibile, il noto dall’ignoto, il susseguirsi di puntini limitati ma continui e inarrestabili che porta a costruire la traiettoria verso l’infinito. Unlimited è uno spazio dove l’indefinito prende forma e dà origine a ciò che è distinto e limitato. Come il Big Bang, un unico punto carico di energia che ha preceduto l’inizio dell’universo a noi conosciuto, un principio dal quale tempo e spazio hanno trovato una dimensione. Unlimited è l’interrogativo che ci poniamo ogni volta che ci troviamo di fronte al limite, il peso delle nostre scelte, le conseguenze che ne derivano, ma quando è giusto superare quel limite? L’evento, senza scopo di lucro, è organizzato da un team giovane e dinamico che crede fortemente nella possibilità che questo progetto possa portare aria nuova in un territorio che ha un forte bisogno di apertura mentale, contaminazione internazionale e di un nuovo modo, positivo e concreto, di lanciare la propria immagine oltre i confini. Allo stesso tempo San Marino ha la potenzialità per essere un luogo strategico dove valorizzare la cultura e l’innovazione, ed essere pronto ad accogliere sfide e proposte di alto livello. Che cos’è TED E’ un'organizzazione mondiale no-profit che organizza ogni anno una conferenza a Vancouver, in Canada, dove gli speaker portano sul palco idee innovative, risultati di ricerche o scoperte in grado di stimolare il pubblico ed accendere una luce per illuminare la mente di chi ascolta. I brevi interventi di 18 minuti spaziano dalla tecnologia all'intrattenimento, dall'ingegneria al design, dall'arte ai diritti umani, e sono presentati da speaker provenienti da diversi ambiti: aziende, università, organizzazioni senza scopo di lucro, ecc. TED oggi è una realtà a livello mondiale che chiama a raccolta i maggiori pensatori mondiali come Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking e Sarah Silverman. TEDx è invece il programma di eventi locali indipendenti, che riuniscono le persone per condividere un'esperienza simile a TED. In un evento TEDx, i video dei TED Talks e gli speakers dal vivo si combinano per scatenare discussioni e connessioni profonde. Questi eventi locali sono chiamati TEDx, dove la "x" sta per "evento TED indipendente" e TEDxCittàdiSanMarino si inserisce proprio in questo contesto! Un format che a livello mondiale ha raccolto più di 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 14 milioni di iscritti al canale ufficiale TEDx.