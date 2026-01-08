Sabato a Serravalle la nuova commedia dialettale della compagnia dialettale Jarmidied di Rimini

Prosegue la RASSEGNA 2025_2026 DI COMMEDIE DIALETTALI all’Auditorium Little Tony a Serravalle (RSM), Sabato 10 gennaio (ore 21) arriva la Compagnia dialettale Jarmidied di Rimini tre con la commedia in atti tragicomici di Maurizio Antolini:"La burasca ad Feragost".
Come le precedenti commedia dell’autore e attore Maurizio Antolini ci aspetta una bella e divertente storia dove si racconta della vicenda che si svolge nel 2015 nel B&B di Stella e Piero, dove casualmente si ritrovano alcune persone testimoni di fatti accaduti trentacinque anni prima nell'albergo “Stella Marina”... Un’avventura tutta da scoprire nella serata dello spettacolo.
Questi i personaggi ed interpreti:
Stella Marina Tosca Boschetti
Piero Canini Tonino Amaducci
dott Marco Canini Stefano Neri, Angelo Righi
Tullio Soldati Mauro Angeli, Claudio Monti
Bianca Wilma Pasolini, Loretta Nicoletti
Laura Soldati Luciana Vici, Chiara Gigli
Tanto Lo Prendo (Tino) Maurizio Antolini
Colomba Della Pace Marina Paganelli
Carletto (Carghin) Mauro Carlini
don Alfio Mazzocchetti Maurizio Antolini
E i collaboratori:
Aiuto alla regia e al personale di scena Luciana Vici
Costumi e sartoria Cesarina Sarti
Scene Giovanni Semprini
Tecnico di scena Franca Deluigi
Trucco e parrucco Marina Paganelli
Regia Franca Deluigi e Maurizio Antolini
Spettacolo è inserito nella RASSEGNA DI COMMEDIE DIALETTALI 2025_2026 proposta da Giunta di Castello di Serravalle e Centro Sociale S. Andrea.
Centro Sociale S. Andrea