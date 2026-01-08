Sabato a Serravalle la nuova commedia dialettale della compagnia dialettale Jarmidied di Rimini

Prosegue la RASSEGNA 2025_2026 DI COMMEDIE DIALETTALI all’Auditorium Little Tony a Serravalle (RSM), Sabato 10 gennaio (ore 21) arriva la Compagnia dialettale Jarmidied di Rimini tre con la commedia in atti tragicomici di Maurizio Antolini:"La burasca ad Feragost".

Come le precedenti commedia dell’autore e attore Maurizio Antolini ci aspetta una bella e divertente storia dove si racconta della vicenda che si svolge nel 2015 nel B&B di Stella e Piero, dove casualmente si ritrovano alcune persone testimoni di fatti accaduti trentacinque anni prima nell'albergo “Stella Marina”... Un’avventura tutta da scoprire nella serata dello spettacolo.



Questi i personaggi ed interpreti:

Stella Marina Tosca Boschetti

Piero Canini Tonino Amaducci

dott Marco Canini Stefano Neri, Angelo Righi

Tullio Soldati Mauro Angeli, Claudio Monti

Bianca Wilma Pasolini, Loretta Nicoletti

Laura Soldati Luciana Vici, Chiara Gigli

Tanto Lo Prendo (Tino) Maurizio Antolini

Colomba Della Pace Marina Paganelli

Carletto (Carghin) Mauro Carlini

don Alfio Mazzocchetti Maurizio Antolini



E i collaboratori:

Aiuto alla regia e al personale di scena Luciana Vici

Costumi e sartoria Cesarina Sarti

Scene Giovanni Semprini

Tecnico di scena Franca Deluigi

Trucco e parrucco Marina Paganelli

Regia Franca Deluigi e Maurizio Antolini

Spettacolo è inserito nella RASSEGNA DI COMMEDIE DIALETTALI 2025_2026 proposta da Giunta di Castello di Serravalle e Centro Sociale S. Andrea.



Comunicato stampa

Centro Sociale S. Andrea

