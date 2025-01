Sabato racconti della Befana al San Marino Outlet Experience. Oggi al via i saldi

Proseguono fino al 6 gennaio le attrazioni e gli eventi natalizi al San Marino Outlet Experience. Fino a lunedì sarà possibile concedersi una pattinata sulla pista di ghiaccio da 200 mq e un tour sul trenino natalizio. Sabato 4 gennaio, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, la Befana arriverà a San Marino Outlet Experience per incontrare i più piccoli e intrattenerli con racconti animati. Anche questa attività, come la pista di ghiaccio e il trenino natalizio, sono gratuite. Sono partiti oggi, intanto, i saldi invernali nelle boutiques di San Marino Outlet Experience, con promozioni fino al 70 per cento del prezzo outlet.

Cs San Marino Outlet Experience