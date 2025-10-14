Sabbie Mobili domenica 19 ottobre ore 21 a Serravalle

Domenica 19 ottobre alle ore 21:00 all’Auditorium Little Tony di Serravalle, vi aspetta uno spettacolo intenso e toccante.

La compagnia Selene Gandini, Mirco Gennari e Fabrizio Raggi porta in scena “Sabbie Mobili”, testo di Bianca Nannini e Sara Cigarini, con la regia di Fabrizio Raggi.

In un atto unico di circa 60 minuti, la pièce esplora con poesia e profondità il tema della demenza e dell’Alzheimer, raccontando una famiglia sospesa tra ricordo e oblio. Una madre che perde la memoria, due figli alla ricerca di punti di riferimento nel passato, e un intreccio di affetti e dolori che diventano come sabbie mobili da cui tentare di emergere.

Una storia sull’amore tenace e i legami che resistono anche quando il linguaggio e la presenza sembrano svanire.



Serata per ASSPIC: Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale.

Biglietti: 10,00 € / 15,00 €

Biglietti disponibili su www.auditoriumlittletony.org

Auditorium Little Tony di Serravalle
















