“SABBIE MOBILI” | Un’intensa riflessione teatrale sull’Alzheimer e sull’identità perduta.

Un atto unico che scava nella memoria, nei legami e nell’amore che resiste all’oblio. Domenica 19 ottobre 2025 alle ore 21:00, all’Auditorium Little Tony di Serravalle, andrà in scena “Sabbie mobili”, una pièce di Bianca Nannini e Sara Cigarini con la regia di Fabrizio Raggi e interpretata da Selene Gandini, Mirco Gennari e Fabrizio Raggi. Lo spettacolo affronta con sensibilità e poesia il tema della demenza e dell’Alzheimer, restituendo sul palcoscenico la fragilità e la forza dei legami familiari di fronte alla perdita di memoria e identità. Una madre che si dissolve nei ricordi, due figli che tentano di afferrare il passato, una trama di affetti e dolori che diventano terreno instabile — sabbie mobili da cui si tenta di riemergere, aggrappandosi all’amore e alla presenza, anche quando il linguaggio sembra svanire. Con una durata di circa 60 minuti, “Sabbie mobili” appartiene alla drammaturgia contemporanea e propone una riflessione delicata ma potente sulla condizione umana e sulla tenacia del sentimento. L’evento è organizzato in collaborazione con ASSPIC, a sostegno delle attività di supporto alle persone con Alzheimer e alle loro famiglie.

SABBIE MOBILI

Testo di Bianca Nannini e Sara Cigarini

Regia di Fabrizio Raggi

Con Selene Gandini, Mirco Gennari, Fabrizio Raggi

Genere: Drammaturgia contemporanea

Tema: Demenza – Alzheimer

Durata: 60 minuti circa

Domenica 19 ottobre 2025 – Ore 21:00

Auditorium Little Tony – Serravalle (RSM)

Biglietti online su: www.auditoriumlittletony.org

