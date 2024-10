Sacre canzoni alla XXVI Rassegna Musicale d'Autunno

Carissimi Amici,

Ancora un concerto unico, in esclusiva per la XXVI Rassegna Musicale d’Autunno



Mercoledì 30 ottobre ore 21:00 - Chiesa di San Francesco

STILE DOTTO E POPOLARE NELLE SACRE CANZONI

Federica Livi (soprano)

Piero Bonaguri (chitarra)

Musiche della tradizione popolare, Haendel, Bach, Villa-Lobos, Sojo

Ingresso ad offerta libera

Per info e prenotazioni: cameratatitano@omniway.sm - 337 1008856



Un viaggio nella musica sacra, quella più vicina alla gente.

Dalle Laudi medievali alle canzoni devozionali venezuelane per celebrare le festività di Ognissanti.

Due eccellenze del territorio come il M° Bonaguri alla chitarra ed il soprano Federica Livi, per un concerto pensato ed ideato in esclusiva per la XXVI Rassegna Musicale d’Autunno.



“La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori (J. S. Bach)



