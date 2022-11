Sadegholvaad presidente provincia, Uniti per la Valmarecchia: "Grande opportunità di sviluppare un ragionamento realmente di sistema"

Sadegholvaad presidente provincia, Uniti per la Valmarecchia: "Grande opportunità di sviluppare un ragionamento realmente di sistema".

Vogliamo innanzitutto congratularci con Jamil Sadegholvaad per la recente elezione a neo presidente della provincia di Rimini, augurando buon lavoro a lui e a tutto il consiglio provinciale. In qualità di consiglieri eletti nei nostri rispettivi Comuni, anche noi ci siamo recati a votare giovedì scorso, con l’obbiettivo di garantire continuità al prezioso lavoro dell’ente provinciale. In quanto espressione del mandato ricevuto dai nostri cittadini e dal territorio che rappresentiamo, conosciamo bene le opportunità da cogliere, oltre che i nodi cruciali da sciogliere nell’immediato presente. Provincia di Rimini e Unione Valmarecchia sono enti (entrambi c.d. di “secondo livello”) che interagiscono e lavorano già a stretto contatto, ma questa sinergia va resa oggi ancora più stretta e funzionale, specie sui tanti temi in comune che riguardano il nostro territorio: dalla viabilità al turismo, dalla salvaguardia delle risorse idrogeologiche (a partire dal Fiume Marecchia) alla sfida del PNRR. Con la sua esperienza, il neo eletto Presidente della Provincia ben conosce la complessità dell’amministrare un territorio, e ora che si troverà a ricoprire questo duplice ruolo - anche nella veste di sindaco del capoluogo provinciale - abbiamo di fronte noi la grande opportunità di sviluppare un ragionamento realmente di sistema, rilanciando le potenzialità inespresse di entrambi gli enti, Provincia ed Unione. Noi – come sempre - ci siamo: ci mettiamo a disposizione per ogni confronto e progetto, con lo stesso approccio costruttivo e propositivo che non abbiamo mai fatto mancare sin dal nostro insediamento nel consiglio dell’Unione Valmarecchia. Il tempo è adesso!

c.s.

Gruppo consiliare “Uniti per la Valmarecchia”

Unione dei Comuni della Vallemarecchia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: