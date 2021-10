Sala attenta e partecipativa ad ascoltare il messaggio di Robert Jhonson il formatore di Bill Gates Grande successo di pubblico ieri martedì 26 ottobre al Kursaal RSM

Grande partecipazione e interesse, ieri, martedì 26 ottobre, per l’evento con Robert Jhonson che si è tenuto al Kursaal di San Marino. Tante le domande e le riflessioni poste al formatore di top manager, politici e professionisti, tra cui Bill Clinton, Michael Jordan, Bill Gates e Arnold Schwarzenegger. La conferenza dal titolo “La nostalgia del Senso” è stata promossa da Benessere.sm, affermata realtà sammarinese che da più di 20 anni promuove la cultura del buon vivere, seleziona i migliori professionisti in ambito medico e i migliori prodotti naturali per favorire la salute e il mantenimento del benessere dell’uomo. Con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa è stata una occasione unica per la cittadinanza, le istituzioni e tutti i professionisti per comprendere i vantaggi che ogni “crisi” può offrire. Durante la serata Jhonson ha suggerito risposte pratiche per distinguersi nello scenario economico e relazionale attuale e futuro, caratterizzato da mutevolezza e crescente competitività a tutti i livelli

c.s. Benessere.sm

