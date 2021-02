Sala d’attesa e monitor per gli appuntamenti agli uffici amministrativi ISS

Per ottemperare alla necessità di garantire il distanziamento ed evitare assembramenti di persone, dalla scorsa settimana, è stata approntata una sala d’attesa per gli assistiti che devono recarsi all’ Ufficio Pensioni, Ufficio Indennità Economiche, Ufficio Assegni Familiari e Ufficio Assistenza Sanitaria.

La sala d’attesa è stata munita di monitor sul quale sono scanditi gli orari degli appuntamenti e sono fornite le informazioni necessarie per accedere agli uffici per coloro che non abbiano potuto fissare un incontro.

Si ricorda che per prenotare gli appuntamenti è possibile utilizzare il sistema informatico BookPA oppure telefonare direttamente agli uffici interessati.

Si invita l’utenza a rispettare le regole di distanziamento e di utilizzare correttamente la sala d’attesa evitando di accalcarsi all’ingresso degli uffici.

La Direzione Amministrativa dell’ISS si scusa per eventuali inconvenienti dovessero occorrere in questa prima fase di avvio della sala d’attesa confidando nella collaborazione e nei suggerimenti del pubblico, che frequenterà gli uffici, per apportare eventuali modifiche e migliorare il servizio.

