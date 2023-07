Sala operatoria intitolata al Dott. Soragni: il compiacimento del Comites

Il Comites San Marino, attraverso il suo presidente Alessandro Amadei, desidera esprimere profondo compiacimento per l'accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale dell'istanza d'Arengo presentata dai Giovani Democratici Cristiani riguardante l’intitolazione di una sala operatoria al Dott. Oliviero Soragni scomparso il 6 ottobre dell’anno scorso. Alessandro Amadei ringrazia calorosamente i GDC per l’iniziativa volta a ricordare un medico molto apprezzato ed amato dalla nostra comunità. Il Dott. Oliviero Soragni, specialista in ortopedia, traumatologia e chirurgia della mano, fu fondatore e primario del reparto di ortopedia dell’ospedale di San Marino che diresse per ben 26 anni dal 1988 al 2014. Con il suo lavoro e sotto la sua direzione l’ortopedia sammarinese ottenne importanti e prestigiosi riconoscimenti a San Marino ed a livello internazionale, tant’è che il Dott. Soragni fu insignito del titolo di Cavaliere e di Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia. Un’eccellenza nel campo della medicina che viene ricordato con grandissimo affetto anche per le sue spiccate qualità umane, oltre che per l'impegno nella vita sociale e pubblica, avendo anche ricoperto il ruolo di presidente del Comites San Marino.

