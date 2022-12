Salariati AASLP e dipendenti pubblici, firmati accordi con acconti in busta paga Si tratta di una prima tappa; l'obiettivo resta il rinnovo dei rispettivi contratti con contenuti soddisfacenti. Governo e sindacati sono impegnati a realizzare i due rinnovi contrattuali entro giugno 2023

Salariati AASLP e dipendenti pubblici, firmati accordi con acconti in busta paga.

Nella giornata del 5 dicembre sono stati firmati dalle Federazioni Servizi e Pubblico Impiego delle tre sigle sindacali CSdL, CDLS e USL, due accordi con il Congresso di Stato che prevedono un anticipo sul futuro rinnovo dei contratti di lavoro rispettivamente dei salariati dell'AASLP e dei dipendenti pubblici; contratti scaduti da oltre 10 anni. L’accordo per i salariati prevede la corresponsione di un aumento a titolo di acconto dell'1,5% a partire da gennaio 2022 e il riconoscimento del sesto scatto, a partire da luglio 2022, ai dipendenti che l’hanno maturato. La firma dell’accordo è giunta dopo un’assemblea con i lavoratori salariati che si sono espressi favorevolmente a larghissima maggioranza. La mobilitazione costante dei salariati, culminata nello sciopero con manifestazione sul Pianello e davanti alla Segreteria al Territorio, ha permesso il raggiungimento di questo risultato, e ha contribuito a creare le premesse per definire l'accordo anche per la PA. Ciò, ad ulteriore prova che la partecipazione dei lavoratori resta determinante. Le Federazioni del Pubblico Impiego a loro volta hanno firmato un accordo per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione che contempla un acconto pari all’1,5% di aumento in busta paga a partire da gennaio 2022. Il contenuto dell'accordo è stato discusso, valutato e approvato nella riunione congiunta dei Direttivi delle tre Federazioni del Pubblico Impiego, che si è tenuta venerdì 2 dicembre. Per i Segretari delle Federazioni Servizi e Pubblico Impiego si tratta di un buon punto d’incontro che permette finalmente di muovere le buste paghe dei salariati dell'AASLP e dei dipendenti della PA dopo un periodo di fermo lunghissimo. Si tratta comunque di traguardi solo parziali: l’obiettivo principale è quello di realizzare i rinnovi contrattuali, in cui - oltre ad una parte normativa aggiornata - vengano riconosciuti ulteriori aumenti economici, tesi a tutelare le retribuzioni dal carovita. L’impegno di Governo e sindacati è di sottoscrivere i nuovi testi unici contrattuali entro giugno 2023. L'acconto riconosciuto con questi accordi è solo una prima tappa, per potere successivamente definire, alla chiusura dei rispettivi contratti, aumenti economici ben più sostanziosi e in linea con l'attuale periodo.

c.s. Federazioni Pubblico Impiego / Federazioni Servizi CSdL - CDLS - USL

