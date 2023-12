Salone Snaporaz (Cattolica): nuova gestione dell'attività cinematografica

Il Salone Snaporaz di Cattolica dal 7 dicembre proseguirà l’attività cinematografica con una nuova gestione: a seguito di una pubblica ricognizione il Circolo del Cinema Metropolis, già gestore di due sale a Fermo, nelle Marche, è subentrato alla presente gestione presentando un progetto nel solco della continuità con l’ottima attività svolta fino ad oggi allo Snaporaz dal Circolo del cinema Toby Dammit, arricchita da alcune novità. Si partirà giovedì 7 dicembre alle ore 21.30 con l’ultimo lavoro di Woody Allen Un colpo di fortuna. La proiezione sarà preceduta da un apericena (a partire dalle 20.30) curato da Caffè Teatro 137 (film+apericena 15€ su prenotazione whatsapp al 3519639853). La nuova programmazione cinematografica proseguirà nel solco della qualità, con particolare attenzione al cinema italiano ed europeo. Non mancheranno le rassegne di cinema restaurato, le proiezioni in lingua originale, la programmazione live di opere liriche e balletti dalla Royal Opera House di Londra, la rassegna Movie Kids – Famiglie al Cinema, con film d’animazione e per ragazzi. Come di consueto le proiezioni andranno dal venerdì al lunedì, con la possibilità di organizzare, in collaborazione e in accordo con l’Ufficio cinema-teatro del Comune, altri eventi e rassegne in altre giornate. Oltre agli aperitivi serali, che proseguiranno, il Circolo del cinema Metropolis ha in programma anche colazioni domenicali al cinema, che già da qualche tempo propone nei suoi cinema e molto apprezzate dal pubblico: queste nuove iniziative vedranno la collaborazione delle attività commerciali attigue al Salone Snaporaz. “Nel corso degli anni” affermano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore Federico Vaccarini,”il Salone Snaporaz, grazie all'impegno dell'associazione Toby Dammit, si è affermato come un punto di riferimento culturale nel nostro territorio: le proiezioni cinematografiche organizzate hanno catturato il cuore di numerosi cittadini, contribuendo significativamente alla crescita della nostra comunità. Ora guardiamo con ottimismo al futuro poiché siamo convinti che, il Circolo del Cinema Metropolis che si appresta a prendere il testimone, continuerà ad investire in una ricerca costante di qualità e novità, siamo fiduciosi che il panorama culturale di Cattolica continuerà a prosperare” “Vogliamo entrare allo Snaporaz in punta di piedi”, prosegue il presidente del Circolo Metropolis Andrea Cardarelli. “Abbiamo grande considerazione dell’ottimo lavoro svolto fino ad oggi dal Circolo Toby Dammit, lavoro che è perfettamente in linea con quello che portiamo avanti anche noi nelle due sale che gestiamo nelle Marche. La nostra vocazione è quella di continuare a mantenere vive le sale di città come lo Snaporaz, offrendo prima di tutto film belli, ma anche cercando di rendere speciale l’esperienza al cinema attraverso una serie di iniziative che possono sembrare collaterali, ma sono sempre più importanti affinché il pubblico continui a frequentare i cinema. Così facendo stiamo avendo ottimi risultati a Fermo e confidiamo di ottenerli anche a Cattolica”. “Ringraziamo l’amministrazione comunale”, prosegue Cardarelli, “per aver accolto il nostro progetto. Il sincero intento di mantenere attivo e vivo un luogo della cultura come il Salone Snaporaz, che ci sembra di aver colto, è anche il nostro e in tal senso il nostro progetto prevede anche una serie di interventi e migliorie, primo fra tutti il rinnovo delle poltrone della sala, che adotteremo nel periodo in cui gestiremo il cinema”. Il Salone Snaporaz avrà un nuovo sito web, www.salonesnaporaz.it e nuove pagine social su facebook e instagram : Salone Snaporaz, sulle quali, nelle prossime ore, verrà data informazione di tutta l’attività cinematografica. “Un colpo di fortuna” verrà proiettato fino a Domenica 10 Dicembre mentre Lunedì 11 Dicembre in programma il capolavoro di Alfred Hitchcock restaurato dalla Cineteca di Bologna, “Io ti salverò”, in lingua originale con sottotitoli in italiano.

